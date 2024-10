Arsenal aproveita erros de Donnarumma e vence PSG pela Champions League

O Arsenal foi letal no 1° tempo e venceu o PSG por 2 a 0, nesta terça-feira (1°), no Emirates Stadium, pela segunda rodada da Champions League.

Havertz e Saka marcaram os gols do jogo. Ambos saíram em erros do goleiro Donnarumma, do PSG. No primeiro, ele saiu errado após cruzamento na área e, no segundo, viu a cobrança de falta passar por todo mundo e morrer no fundo das redes.

O Brasil ficou no quase. Martinelli teve duas chances claras de marcar, mas parou em boas defesas de Donnarumma. Além dele, os zagueiros Gabriel Magalhães (Arsenal) e Marquinhos (PSG) foram titulares. Gabriel Jesus começou o duelo no banco e entrou na etapa final.

O Arsenal chegou aos quatro pontos e assumiu a oitava colocação na tabela. O PSG segue com três e agora é o 18°.

As duas equipes voltam a campo pela Champions League no dia 22 de outubro, às 16h (de Brasília). O Arsenal recebe o Shakhtar Donetsk, e o PSG enfrenta o PSV, em casa. Os dois jogos valem pela terceira rodada.

Como foi o jogo

O Arsenal foi melhor no primeiro tempo e teve Donnarumma como '12° jogador'. A equipe da casa começou o jogo em cima do PSG, mas viu os franceses controlarem a posse de bola. O controle francês caiu por terra quando Donnarumma cometeu dois erros e contribuiu para que os Gunners abrissem 2 a 0 no placar. Os segundo gol dos mandantes esfriou o ímpeto de reação dos visitantes e levou o jogo tranquilo para o intervalo.

Saka comemora gol marcado pelo Arsenal contra o PSG pela Champions League Imagem: Julian Finney/Getty Images

O segundo tempo foi equilibrado e teve Donnarumma e trave salvando PSG e Arsenal, respectivamente. O Arsenal começou a etapa final pressionando, mas parou em boas defesas do goleiro adversário. Os visitantes, por outro lado, crescerem da metade para o final da partida e passaram a controlar as ações. O travessão e os próprios erros, no entanto, frearam qualquer reação. Em vantagem, o Arsenal apenas se segurou na defesa nos minutos finais e garantiu a vitória.

Lances importantes e gols

Passa muito perto. Saka recebeu passe de Calafiori e bateu colocado, buscando o ângulo direito de Donnarumma. A bola passou raspando a trave e saiu.

Havertz abre o placar para o Arsenal: 1 x 0. Trossard fez jogada pelo lado esquerdo do ataque, levou para a perna direita e cruzou na área. Havertz se antecipou à saída ruim de Donnarumma e completou para as redes.

Beijo na trave. Nuno Mendes recebeu pela esquerda do campo de ataque, encarou a marcação de Saliba e finalizou cruzado. A bola passou por Raya, beijou o pé da trave esquerda e saiu.

Saka amplia o placar: 2 x 0. Saka teve falta pelo lado direito do ataque para cobrar. O camisa 7 alçou a bola na área, mas ela passou por todo mundo. Donnarumma não se mexeu e viu ela passar ao lado da sua mão direita.

Donnarumma duas vezes. O goleiro italiano foi fundamental para o PSG no começo do segundo tempo. Na primeira, Martinelli recebeu livre na marca do pênalti e, sem deixar a bola cair, finalizou firme para a defesa do adversários. Mais tarde, após bola alçada na área, Havertz cabeceou para o chão, mas a bola desviou em Nuno Mendes. Donnarumma mostrou tempo de reação para segurar.

No travessão! O PSG assustou pela primeira vez no segundo tempo com um chute no travessão. Após cobrança de escanteio, João Neves se antecipou à defesa e desviou na direção do gol. A bola explodiu no travessão.

Que veneno! Lee recebeu com espaço na entrada da área e arriscou uma bomba de longe. A bola fez um efeito que quase enganou Raya, mas o goleiro espanhol conseguiu se recuperar e espalmar.

Donnarumma salva de novo. Após bate e rebate, Saka deixou Martinelli com espaço para finalizar dentro da área. O camisa 11 brasileiro chutou cruzado, mas Donnarumma caiu a tempo para espalmar.

FICHA TÉCNICA

ARSENAL 2 X 0 PSG

Data e horário: 1° de outubro de 2024, às 16h (de Brasília)

Competição: 2ª rodada da Champions League

Local: Emirates Stadium, em Londres (ING)

Árbitro: Slavko Vincic (ESL)

Assistentes: Tomaz Klancnik (ESL) e Andraz Kovacic (ESL)

VAR: Nejc Kajtazovic (ESL)

Gols: Havertz (19'/1°T), Saka (34'/1°T)

Cartões amarelos: Calafiori (ARS), Fabián Ruiz (PSG)

Arsenal: Raya; Timber (Kiwior), Saliba, Gabriel Magalhães e Calafiori; Partey (Mikel Merino) e Rice; Saka (Lewis-Skelly), Havertz e Martinelli; Trossard (Gabriel Jesus). Técnico: Mikel Arteta

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Vitinha (Fabián Ruiz), Zaire-Emery e João Neves; Doué (Kolo Muani), Barcola e Lee. Técnico: Luis Enrique