Após quase seis meses fora dos gramados, De Jong volta a ser relacionado pelo Barcelona

O meio-campista Frenkie De Jong é a grande novidade entre os relacionados do Barcelona para o duelo com o Young Boys, nesta terça-feira, às 16h (de Brasília), no Estádio Olímpico Lluís Companys, pela segunda rodada da Liga dos Campeões. O holandês voltou a ser convocado para uma partidas após quase seis meses longe dos gramados.

De Jong não entra em campo desde o dia 21 de abril, em derrota para o Real Madrid por 3 a 2 no Campeonato Espanhol. Esta também será a primeira vez que o camisa 21 fica à disposição do técnico Hansi Flick.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por FC Barcelona (@fcbarcelona)

Além do meio-campista, os atletas relacionados pelo Barcelona para o confronto são: Cubarsí, Balde, Iñigo Martínez, Ferran Torres, Pedri, Lewandowski, Ansu Fati, Raphinha, Iñaki Peña, Pablo Torre, Marc Casadó, Pau Víctor, Lamine Yamal, Koundé, Astralaga, Héctor Fort, Gerard Martín, Sergi Domínguez, Cuenca, Yaakobishvili, Guillermo e Toni Fernández .

Porém, o clube catalão também terá alguns desfalques importantes. Ter Stegen, Gavi, Fermín, Ronald Araujo, Dani Olmo, Marc Bernal e Christensen ficam de fora por lesão. Enquanto Éric García cumpre suspensão.