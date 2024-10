Abel parabeniza sub-20 por conquista do Brasileiro e destaca trabalho da base do Palmeiras: "Alto nível"

O técnico Abel Ferreira parabenizou a delegação do time sub-20 do Palmeiras pelo título do Campeonato Brasileiro sub-20, conquistado na noite da última segunda-feira depois de vitória por 3 a 0 sobre o Cruzeiro, no Allianz Parque. O treinador assistiu ao jogo in loco para acompanhar os atletas da base palmeirense.

"Gostaria de dar os parabéns aos nossos jogadores pela conquista de mais um título. Parabéns também à comissão técnica, a todo o staff e ao coordenador técnico. Quero expressar meu reconhecimento a todos os profissionais da base do Palmeiras que se dedicam diariamente à busca da excelência, com o objetivo de formar atletas de alto nível e, acima de tudo, pessoas com valores sólidos. Seguimos juntos. Avante por mais!", comemorou o treinador.

(Foto: Reprodução/Instagram)

Além de Abel, o auxiliar Vitor Castanheira, que é responsável pelo contato entre os atletas da base e do profissional, também esteve lá. Alguns dos atletas da equipe principal também foram prestigiar os jogadores da formação.

O treinador português observa constantemente os jogadores do sub-20. Entre os jogadores que faturaram a taça, o goleiro Deivid, o zagueiro Benedetti, e os meio-campistas Patrick e Figueiredo, além do atacante Luighi são alguns que já foram relacionados para jogo principal. Este último, aliás, já até balançou a rede.

Atualmente, o elenco profissional tem oito jogadores que são formados na base do Verdão. São eles o goleiro Mateus, os zagueiros Michel, Naves e Vitor Reis, o lateral Vanderlan, o meio-campista Gabriel Menino e Fabinho, e o atacante Estêvão.

O sub-20 do Palmeiras ainda tem a chance de conquistar outros dois títulos neste ano. O time comandado pelo técnico Lucas Andrade ainda disputa o Paulista e a Copa do Brasil da categoria. A equipe entra em campo nesta quinta-feira para enfrentar o União ABC-MS, às 15 horas (de Brasília), no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André, pela estreia da Copa do Brasil.