3ª edição do Canto Por Ti avança para a fase de apresentações ao vivo no Teatro Corinthians

A 3ª edição do Festival Canto Por Ti, Corinthians, que une música e futebol em uma celebração à paixão corinthiana, entra na etapa presencial com as eliminatórias sendo disputadas nos dias 3, 4 e 5 de outubro, no Teatro do Corinthians, no Tatuapé. Além disso, o evento contará com apresentações de renomadas cantoras brasileiras ao final de cada dia.

A relação das músicas selecionadas que se destacaram incluem talentos que são representantes da fiel torcida como Rappin' Hood, Guca Domenico, Osni Ribeiro, Maurício Pito, Mário Leite e Dentinho Arueira.

Com uma diversidade musical e cultural, as canções selecionadas para o festival vêm de diversas cidades, cada uma trazendo sua própria essência e identidade. De Bombinhas, em Santa Catarina, a Ilhéus, na Bahia, passando por diferentes municípios do estado de São Paulo, como Salto, São Bernardo do Campo, Cândido Mota, Ribeirão Preto, Ferraz de Vasconcelos, Itapecerica da Serra, Botucatu e a própria capital paulista. A apresentação dos três dias de evento será feita pelo jornalista Gil Latoreira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Canto Por Ti Corinthians (@cantoporticorinthians)

No dia 3 de outubro, quinta-feira, o festival recebe Graça Cunha, cantora paulistana com uma trajetória marcada por sete álbuns e duas indicações ao Grammy Latino. Conhecida por sua participação na banda do programa Altas Horas, Graça vai homenagear grandes compositores das escolas de samba, como Cartola e Nelson Cavaquinho, além de sucessos de Zeca Pagodinho e Jorge Aragão.

Já no segundo dia, 4 de outubro, sexta-feira, o palco será de Grazi Medori, com a participação especial de sua mãe, a icônica cantora Claudya, sucesso na década de 1970. Grazi, que acabou de lançar o álbum Graziela Medori canta Marcos Valle, trará uma fusão de música brasileira e jazz, explorando canções pouco conhecidas do vasto repertório de Valle. A participação especial de Claudya promete emocionar o público, revivendo clássicos inesquecíveis da MPB.

Encerrando a programação e o festival, com a celebração do ganhador, em 5 de outubro, sábado, o show será da cantora Ceumar, em comemoração aos seus 35 anos de carreira, com canções que celebram sua trajetória musical. Mineira de nascimento e com uma carreira que se estende por festivais nacionais e internacionais, Ceumar traz ao palco sucessos que encantaram o público brasileiro e europeu. A cantora será acompanhada pelo músico Webster Santos, um dos maiores violonistas do país.

Essas três artistas darão o tom das eliminatórias do Canto Por Ti. Além dos shows, o festival contará com a apresentação de 24 composições, selecionadas pelo coordenador Juca Novaes, que serão avaliadas por um júri de especialistas nos dias 3 e 4 de outubro.

A grande final, no dia 5, reunirá as 12 músicas classificadas no Teatro do Parque São Jorge. O júri será composto por músicos e especialistas, entre eles Carlos Rennó, Celso Viáfora, Klébi Nori e Eduardo Santhana. Os candidatos concorrerão a prêmios em dinheiro, sendo que o primeiro colocado receberá o troféu Rolando Boldrin e R$ 10.000,00. O segundo lugar ganhará R$ 7.000,00, o terceiro R$ 5.000,00 e o prêmio de Melhor Intérprete será de R$ 5.000,00.