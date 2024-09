Zubeldía evita fazer projeção do São Paulo no Brasileiro e diz que quer foco do time "jogo a jogo"

Depois de ser eliminado na Libertadores, o São Paulo concentra suas forças na disputa do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o Tricolor bateu o Corinthians, por 3 a 1, no Mané Garrincha, com gols de Lucas Moura, Arboleda e André Silva. Com o resultado, a equipe fica na quinta posição, com 47 pontos.

O técnico Luis Zubeldía evitou fazer uma projeção da equipe para a sequência da temporada, que, agora, terá menos jogos. Para o treinador, o time tem que se concentrar em um jogo de cada vez para que, no fim, alcance o melhor lugar.

"Nosso objetivo é ir jogo a jogo, dar nosso máximo, com maior energia possível já que estamos jogando apenas um torneio. Vamos ter a semana mais longa. Então, o que temos que fazer é simples: focar em cada jogo. Temos dez partidas e focaremos em fazer o melhor possível em cada um", disse.

"Jogo a jogo. Não porque tivemos um triunfo, mas uma pequena alegria. Nossa família sofre nós, os torcedores, estafes, jogadores. Sofremos todos por não avançar, mas hoje é um triunfo que temos que valorizar pela semana que vínhamos. Mas não pensar mais longe, simplesmente jogo a jogo. O futebol, quando se faz futurologia, não dá certo. Temos que ir com calma e desfrutar cada vez que acontece. Desfrutar do que se pode", seguiu.

O treinador traça como um dos objetivos a classificação à Libertadores de 2025. Para ir direto à fase de grupos, o Tricolor precisa ficar entre os quatro primeiros colocados. Nesta temporada, comandando o time paulista pela primeira vez no torneio continental, chegou até as quartas de final.

"O mais importante para nós é que temos que fazer todo o possível para jogar a Copa Libertadores mais seguidas. Acontece que aqui é muito difícil jogar a Libertadores todos os anos porque tem muitas equipes que são muito boas com muito investimento. Então, não é fácil. Agora, nós temos que ir jogo a jogo para terminar o mais adiante possível", declarou.

Visando a sequência, o São Paulo tem uma semana cheia pela frente. A equipe se reapresenta na terça-feira e dá início à preparação para o duelo contra o Cuiabá, que acontece no próximo sábado. A bola rola às 19 horas (de Brasília), na Arena Pantanal.