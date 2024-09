Vitória deixa Flamengo no G4, mas não ameniza ruptura de torcida com Tite

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo venceu o Athletico-PR e somou pontos importantes no Brasileiro, mas a atuação da equipe não convenceu e nem sequer o resultado positivo foi capaz de aliviar a pressão da torcida sobre o técnico Tite.

O que aconteceu

Tite foi xingado pelos rubro-negros antes, durante e depois da partida. O jogo contra o Furacão marcou o reencontro do time e do técnico com a torcida, após a eliminação nas quartas de final da Libertadores, para o Peñarol.

Membros da diretoria e jogadores também foram alvos. O presidente Rodolfo Landim e o vice de Futebol Marcos Braz foram lembrados nos protestos, e houve ainda o "time sem vergonha".

Tento fazer o meu melhor, talvez não seja o técnico dos sonhos, não faço tanto quanto querem. Mas o trabalho e dignidade sempre vão ter. Eu respeito o clube, os atletas e todos Tite, em entrevista coletiva

As críticas acontecem pelo passado recente e também desempenho. A equipe, novamente, teve a posse de bola, mas demonstrou dificuldade na criação de jogadas e finalizações.

O triunfo foi importante no Brasileiro. O Fla entrou em campo fora do G4, uma vez que o São Paulo havia batido o Corinthians e ultrapassado em pontos. Com o resultado, o Rubro-Negro se colocou novamente no primeiro pelotão da tabela.

A vitória não também deixou os primeiros colocados dispararem ainda mais. O líder Botafogo tem nove pontos de vantagem, enquanto Palmeiras tem oito e Fortaleza sete, todos com um jogo a mais que o time da Gávea.

O Fla ainda chega pressionado para a Copa do Brasil. A equipe está na semifinal e terá o Corinthians como adversário na briga por vaga na decisão. O primeiro duelo, na quarta-feira, será no Maracanã.

"São jogos importantes, de alto nível, a exigência é grande. Isso fica à parte das campanhas do Brasileirão. Esse campeonato tem essa característica. A Copa traz essa margem de erro pequena e grandes jogos"

O futuro de Tite no Flamengo ainda é uma incógnita. A diretoria avalia o trabalho e analisa os próximos passos, mas o técnico está mantido no cargo. Publicamente, o treinador fala em apoio da cúpula. "Respaldo da direção é diário, constante, de todos os momentos. Quando falamos de fortalecimento de uma equipe, vem dentro das hierarquias: direção, comissão técnica e atletas".