Vinicius Cascone assume diretoria de negócios jurídicos do Corinthians

Do UOL, em São Paulo

O Corinthians anunciou a escolha de Vinicius Cascone para assumir a diretoria de negócios jurídicos. O advogado deixou o cargo de secretário geral para assumir a pasta.

O que aconteceu

Na noite desta segunda-feira (30), o clube fez o anúncio oficial, horas depois do pedido de demissão de Leonardo Pantaleão, que deixou o cargo por alegar divergências com a atual gestão.

Cascone integra a diretoria como secretário geral desde o início da gestão do presidente Augusto Melo. Ele teve papel fundamental para fortalecer administração após o escândalo do rompimento entre a equipe e a Vai de Bet.

O profissional foi um dos responsáveis pela negociação de Memphis Depay, a contratação mais midiática do clube na temporada.

Vinicius é advogado, graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas e sócio da Cascone Advogados Associados há 18 anos. Ele também é especialista em Direito Sindical pela Fundação Escola da Magistratura do Estado do Rio Grande do Sul.