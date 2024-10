Vinicius Cascone assume diretoria de negócios jurídicos do Corinthians após renúncia de Pantaleão

O Corinthians publicou uma nota oficial nesta segunda-feira e anunciou Vinicius Cascone como o seu novo diretor de negócios jurídicos. O profissional, que ocupava um cargo na secretaria geral, assumiu a pasta jurídica do clube após a saída de Leonardo Pantaleão.

Advogado, Vinicius é graduado em Direito pela PUC-Campinas e sócio da Cascone Advogados Associados há 18 anos. Ele ainda é especialista em Direito Sindical pela Fundação Escola da Magistratura do Estado do Rio Grande do Sul.

O dirigente integrava a diretoria do Corinthians desde o início da gestão do presidente Augusto Melo e foi um dos responsáveis pela midiática contratação do holandês Memphis Depay. Agora, deixa a secretaria geral e muda de cargo após a renúncia de Pantaleão.

A decisão de Pantaleão se deu por causa de divergências sistemáticas com a alta cúpula alvinegra e falta de transparência nas decisões e processos internos, conforme apurou a reportagem da Gazeta Esportiva.

Leonardo Pantaleão foi anunciado no dia 10 de junho para substituir Yun Ki Lee, que também renunciou ao cargo de diretor jurídico do Corinthians. Porém, pouco mais de três meses depois, seguiu o mesmo caminho de seu antecessor.

Leonardo Pantaleão vinha tendo relações conflitantes com Fred Luz, que presta consultoria ao Corinthians, mas inicialmente seria CEO do clube, Pedro Silveira, diretor financeiro, e até mesmo com Vinicius Cascone.

Passada a sua renúncia ao cargo de diretor jurídico, Leonardo Pantaleão estuda a possibilidade de ir à comissão de justiça do Conselho Deliberativo.

Ainda assim, o profissional se dispôs a auxiliar em uma eventual transição de cargo. Pantaleão também deixou montada as defesas e recursos do clube para rebater a decisão da CBF sobre as mudanças de data referente à semifinal da Copa do Brasil.

Veja abaixo a nota emitida pelo Corinthians:

"O Sport Club Corinthians Paulista informa que Vinicius Cascone assume a diretoria de negócios jurídicos.

Vinicius é advogado, Graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas e sócio da Cascone Advogados Associados há 18 anos.

Especialista em Direito Sindical pela Fundação Escola da Magistratura do Estado do Rio Grande do Sul.

Desde o início da gestão do presidente Augusto Melo, Cascone integrava a diretoria como Secretario Geral."