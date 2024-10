Vasco entra com ação no STJD contra alteração de datas na Copa do Brasil

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Vasco da Gama ingressou nesta segunda-feira (30) com uma ação no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) contra a alteração dos jogos de volta das semifinais da Copa do Brasil.

O que aconteceu

Anteriormente, a diretoria vascaína foi consultada sobre uma possível mudança e respondeu de forma negativa. Porém, mesmo com a recusa, a CBF alterou o jogo de volta, em São Januário (RJ), da data-base do dia 17 de outubro para o dia 20 de outubro. A ida, na Arena MRV (MG), será nesta quarta-feira (2).

Tanto o Atlético-MG quanto o Flamengo eram favoráveis à mudança por conta da Data Fifa. O adversário do Rubro-Negro será o Corinthians, que também se mostrou contrário, assim como o Vasco. O duelo entre eles acontecerá nos dias 2 e 19 de outubro.

O Cruzmaltino entende que Atlético e Fla serão beneficiados com esta decisão porque jogadores dos dois clubes que defendem seleções terão mais tempo de descanso — a Data Fifa vai até 15 de outubro. O presidente Pedrinho afirmou no último fim de semana que o Vasco jogou em uma situação idêntica, tendo alguns jogadores retornado na madrugada do dia do jogo contra o Athletico [nas quartas]. O clube também interpreta que a alteração das datas fere regras, o que motivou a elaboração da ação no STJD.

No que o Vasco se baseia?

O Vasco se baseia em artigos do Regulamento Geral de Competições (RGC) da CBF para ir ao STJD:

"Compete à DCO... elaborar e fazer cumprir o Calendário Anual das Competições e suas respectivas tabelas";

"A convocação de atletas para integrar seleções nacionais não assegura aos seus clubes o direito de alterar as datas de suas partidas em competições";

As partes que podem pedir mudança na data de uma partida são: clube mandante, federação mandante ou detentor dos direitos de transmissão. O Vasco alega que o pedido partiu dos visitantes (Atlético-MG).

Veja a nota oficial do Vasco

"NOTA OFICIAL



O Vasco da Gama informa que, nesta segunda-feira (30/09/2024), protocolou junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) uma medida inominada, com pedido de urgência, questionando a alteração unilateral das datas das partidas de volta das semifinais da Copa do Brasil 2024 pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).



A referida modificação, realizada sem o consentimento do Vasco e de maneira contrária ao calendário previamente estabelecido, viola tanto a Lei Geral do Esporte quanto o Regulamento Geral de Competições da própria CBF. O clube reafirma seu compromisso com o respeito às normas e à isonomia no futebol nacional.



O Vasco aguarda e confia que a Justiça reestabeleça a tabela definida originalmente e que o jogo da volta da semifinal da Copa do Brasil aconteça nas datas previamente estabelecidas, sendo elas 16 ou 17/10.



VASCO DA GAMA SAF"