TV registra provocação de Vini Jr. a Koke em clássico: "Eu ganhei duas Champions. Você nada"

O clássico tenso entre Real Madrid e Atlético de Madrid terminou em 1 a 1, pelo Campeonato Espanhol, no Wanda Metropolitano, no último domingo. O clima nervoso foi registrado em provocação de Vini Jr. a Koke pela TV Movistar, da Espanha.

Aos 29 minutos do segundo tempo, o camisa 7 caiu na área após disputa com Le Normand e com a chegada do capitão dos mandantes, o embate foi iniciado. Durante a fala, o brasileiro apontou para o escudo por algumas vezes.

"Eu, duas Champions. Você nada. Você nada", disse o brasileiro. "Você perdeu duas, eu ganhei duas, por isso eu jogo aqui no Madrid", completou.

Koke respondeu as provocações com aplausos irônicos. Na sequência, Modric e Bellingham chegaram para apaziguar a situação, assim como o zagueiro Giménez.

O gol do Real Madrid foi marcado por Éder Militão, aos 19 minutos da segunda etapa. Já nos acréscimos, Ángel Correa deixou tudo igual.

Agora, os rivais focam na disputa da Liga dos Campeões. O Real Madrid enfrenta o Lille, às 16h (de Brasília) dessa quarta-feira, na França, e o Atlético de Madrid duela frente ao Benfica, na mesma data e horário, em Portugal.