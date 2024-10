Torcida do Corinthians esgota ingressos para jogo decisivo contra o Flamengo no Maracanã

A torcida do Corinthians esgotou todos os ingressos para o jogo contra o Flamengo, que ocorre nesta quarta-feira, no Maracanã. O duelo é válido pela ida da semifinal da Copa do Brasil.

Em nota oficial, o Timão informou que não há mais bilhetes disponíveis para a partida decisiva. O clube, ainda, disse que os torcedores que adquiriram as entradas devem retirá-las no posto de atendimento do Fiel Torcedor, no Parque São Jorge, sede do Corinthians, até às 18h (de Brasília) desta terça-feira.

Caso o titular do ingresso não possa comparecer ao Parque São Jorge, pode retirar sua entrada mediante procuração outorgada a terceiro, com firma reconhecida, cuja a via original deverá ser entregue no posto de atendimento do Fiel Torcedor, e uma cópia enviada ao e-mail trocavisitante@fieltorcedor.com.br.

O duelo com o Flamengo está agendado para esta quarta-feira, no Rio de Janeiro, a partir das 21h45 (de Brasília). Já a volta ocorre no dia 20 de outubro (domingo), às 16h, na Neo Química Arena.

O Corinthians está na parte de baixo da tabela e briga contra o rebaixamento no Brasileirão. O Timão vem de derrota no clássico contra o São Paulo, no último fim de semana, por 3 a 1, em Brasília.

Em baixa no Brasileiro, a equipe de Ramón Díaz está embalada nas copas. Além da semi da Copa do Brasil, o time do Parque São Jorge também disputará a semifinal da Sul-Americana. Porém, para o duelo contra o Flamengo, não terá o astro Memphis Depay, que não foi inscrito no torneio nacional.

Do outro lado, o Flamengo vive má fase nesta temporada. Vindo de uma eliminação frustrante na Copa Libertadores, a equipe não terá mais à beira do gramado o técnico Tite, demitido do cargo. O substituto será Filipe Luís.