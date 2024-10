'Tite não percebeu que a batata estava assando?' questiona RMP

Em participação na Live do Flamengo desta segunda (30), o comentarista Renato Maurício Prado disse que a entrevista coletiva de Tite após Flamengo x Athletico foi constrangedora.

Para RMP, Tite parecia não ter ideia de que seria demitido. O jornalista disse que entre os torcedores e a imprensa, por outro lado, já anunciava.

Que coisa constrangedora. Ele dá essa declaração [sobre respaldo] e no dia seguinte está demitido. O que me leva a crer, e eu fico muito impressionado com a situação do Tite, que ele está um pouc desconectado da realidade. As decisões que ele toma, as explicações nas coletivas. É uma coisa constrangedora. E esse talvez seja o maior exemplo. Será que ele não sentiu que a batata dele estava assando? Antes do jogo já corria no Maracanã e nas redes sociais informações de que ele dificilmente ficaria.

RMP

'Vasco e Corinthians querem ser espertalhões', diz RMP sobre Copa do Brasil

O clube paulista e o cruzmaltino estão descontentes com a alteração feita pela CBF na data do jogo de volta: do dia-base 17 para os dias 19 e 20 de outubro. RMP entende que nenhum dos dois será prejudicado com a mudança.

'Ninguém pode cobrar exageradamente do Filipe Luís', diz RMP

Na opinião de RMP, a maior cobrança sobre o novo treinador do Flamengo será no Campeonato Brasileiro. O jornalista entende que a Copa do Brasil com certeza seria perdida com Tite.

Gabigol 'previu' Filipe Luís treinador em 2021 e cobrou faixa de capitão

RMP ressaltou que há apenas quatro remanescentes do time de 2019 no Flamengo, dizendo que Gabigol é único que não é titular. O jornalista acredita que Filipe Luís tentará recuperar melhor futebol do ex-companheiro e agora comandado.

