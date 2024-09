O que precisa acontecer no jogo do Novorizontino para manter o Santos líder

O Santos venceu o Operário por 1 a 0 na tarde deste sábado, na Vila Viva Sorte, pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com o triunfo, que contou com gol de Giuliano, o Peixe assumiu a liderança momentânea da segunda divisão. Porém, para permanecer na ponta da tabela, o Alvinegro precisa "secar" o Novorizontino, atual segundo colocado.

Com a vitória, o Santos chegou aos 53 pontos, na primeira colocação. O Novorizontino, que tem 51, encara a Ponte Preta na próxima segunda-feira , às 21h (de Brasília) e, em caso de vitória, reassume a ponta da tabela. Isso porque a equipe do interior de São Paulo chegaria aos 54 pontos e, novamente, se colocaria uma unidade de vantagem do Peixe.

Em caso de empate do Novorizontino, o Santos se mantém na liderança da Série B. Com 52 pontos, o time de Novo Horizonte chegaria ao segundo empate consecutivo e estaria a um ponto do Alvinegro Praiano.

E, claro, em caso de derrota do Novorizontino diante da Ponte Preta no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, o Santos continuaria com os atuais dois pontos de vantagem em relação ao rival.

Vale destacar que Santos e Novorizontino se enfrentaram na última semana, com um empate de 1 a 1, na Vila Viva Sorte. Pablo Dyego abriu o placar para os visitantes, enquanto Otero deixou tudo igual para a equipe da Baixada Santista. Por isso, o clube de Novo Horizonte só depende de si para terminar a Série B como campeão. O Alvinegro Praiano, por sua vez, deve torcer para um tropeço do rival.

O Santos volta a entrar em campo no dia 7 de outubro (segunda-feira), contra o Goiás, em Goiânia. Já o Operário recebe a Chapecoense na próxima quarta-feira.