Romero, Bobadilla e Gustavo Gómez são convocados para defender a seleção paraguaia nas Eliminatórias

Na noite do último domingo, o treinador Gustavo Alfaro anunciou os jogadores que representarão a seleção paraguaia nos próximos dois compromissos das Eliminatórias Sul-Americanas, contra Equador e Venezuela. Romero, do Corinthians, Bobadilla, do São Paulo, e Gustavo Gómez, do Palmeiras, figuram entre os convocados.

Desta forma, Ángel Romero volta a ser convocado pela seleção paraguaia pela primeira vez desde o fim da Copa América, disputada entre junho e julho deste ano. Ele vem tendo boas atuações pelo Corinthians e marcou cinco gols nos últimos sete jogos.

Do futebol brasileiro, outros nomes que aparecem na lista são os de: Gatito Fernández (Botafogo), Junior Alonso (Atlético-MG), Mathías Villasanti e Isidro Pitta (Cuiabá). Outro conhecido da lista é o zagueiro Balbuena, que teve duas passagens pelo Corinthians.

O primeiro compromisso do Paraguai nesta data Fifa será no dia 10 de outubro, às 18h, quando enfrenta o Equador no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito. Na sequência, os paraguaios enfrentam a Venezuela no dia 15 de outubro, às 20h, no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção.

A seleção paraguaia conseguiu bons resultados na última data Fifa. Enquanto empatou com o Uruguai em 0 a 0 fora de casa, venceu o Brasil por 1 a 0 dentro de casa.

Atualmente, Paraguai ocupa a sétima colocação da tabela das Eliminatórias Sul-Americanas, com nove pontos conquistados.

Veja todos os convocados

Goleiros: Carlos Coronel, Gatito Fernández e Juan Espínola

Defensores: Fabián Balbuena, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso, Gustavo Velázquez, Saúl Salcedo, Santiago Arzamendia, Agustín Sández e Juan Cáceres

Meio-campistas: Matías Galarza, Andrés Cubas, Mathías Villasanti, Damián Bobadilla, Diego Gómez, Alejandro Gamarra e Hugo Cuenca

Atacantes: Ramón Sosa, Miguel Almirón, Julio Enciso, Ángel Romero, Antonio Sanabria, Alex Arce, Isidro Pitta e Alfio Oviedo