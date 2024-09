Rodada tem caça ao líder, Tite demitido pela torcida e expulsão por celuVAR

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Brasileirão está tenso e intenso. A 28ª rodada deixou a briga pela liderança ainda mais apertada entre Botafogo e Palmeiras — um ponto separa os dois. Enquanto isso, Tite foi demitido por pressão da torcida mesmo com vitória do Flamengo.

O Fortaleza observa tudo muito de perto e está à espera de um tropeço para roubar o posto mais alto da tabela.

O São Paulo deixou de lado a ressaca após a eliminação para o Botafogo na Libertadores e venceu o clássico contra o Corinthians. Lucas Moura, desta vez, acertou o pênalti no tempo normal.

A crise no Flamengo, com direito a série de xingamentos a Tite, culminou na queda do treinador. O Fla registrou um recorde negativo, o pior público do time no ano, e ainda assim conquistou uma vitória suada. No entanto, não deu para o técnico seguir no cargo.

Arbitragem foi assunto mais uma vez. Só que o questionamento do Fluminense teve até celular à beira do campo. Não pode. Vermelho para quem achou que poderia mudar a decisão do árbitro.

Perseguição

Faltam dez rodadas. Pelo seguindo ano consecutivo, a briga pela liderança tem Botafogo e Palmeiras. O cenário atual é um Palmeiras com 56 pontos após vencer o Atlético-MG nesta rodada. Um jogo apertado, tenso.

Teve golaço de Hulk, de falta. E teve um pênalti sobre Maurício que gerou discussão — mas deu para ver um toque na perna esquerda do jogador.

É um Palmeiras 100% focado no Brasileirão, enquanto o Botafogo divide o sonho de título com a Libertadores. Tudo será definido nos próximos dois meses. Para o Botafogo, a pressão aumentou depois do empate sem gols diante do Grêmio, no Mané Garrincha.

Diante dessa pressão por resultados e vendo a possibilidade de voltar à liderança, Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, evocou novamente os filmes da sequência Divertidamente.

Posso dizer o que fiz? Convidei-os (jogadores) a ver Divertidamente 1 e 2. Eles conseguem ver as emoções que temos em nós e quais nos interessa ativar. Podemos jogar com nossas emoções, aqui posso chamar a atenção para deixar os jogadores em paz, ou os saudá-los, como faço hoje. Todos temos um capeta e um anjinho. Qual quer dar ouvidos?

São Paulo se livra da ressaca

Depois do pênalti perdido, o pênalti convertido. Lucas Moura errou no tempo normal diante do Botafogo. Acertou na disputa de pênaltis, mas isso não foi suficiente na quarta-feira, na Libertadores.

Agora, a cobrança certeira dele abriu o caminho da vitória tricolor sobre o rival Corinthians. A ressaca são-paulina ficou de lado com o resultado que mantém o ritmo em busca da vaga na Libertadores.

Um 3 a 1 que dá um choque de realidade no Corinthians, que teve dois jogadores expulsos e continua na zona de rebaixamento. E gera atenção para o jogo de quarta-feira, pelas semifinais da Copa do Brasil, contra o Flamengo.

Pior público do ano, xingamento e gol

Por falar em Flamengo, o clima está hostil para o rubro-negro. A queda na Libertadores ainda dói. A torcida respondeu. O time teve o pior público do ano no Maracanã: 26.812 pagantes.

E os que foram não economizaram xingamentos a Tite e aos jogadores. "Time sem vergonha" e tudo mais.

Mas o Flamengo venceu o Athletico, com gol de Gerson nos minutos finais. Em termos de resultado, foi crucial para não sair do G4 e ganhar uma dose de moral, à base da pressão, para a Copa do Brasil.

No entanto, o treinador não resistiu à pressão e foi desligado na manhã desta segunda-feira (30).

Abraçados na segunda divisão

O lanterna Atlético-GO venceu o Fluminense. E a situação inusitada foi a torcida do time goiano gritando "segunda divisão" para o tricolor.

Mano Menezes, segundo a Globo, virou para a arquibancada e fez um sinal de que os dois estariam abraçados na Série B.

A derrota por 1 a 0 impediu o Flu de sair da zona de rebaixamento.

VAR no celular? Expulsão

A decisão de validar o gol do Atlético-GO foi tomada pelo VAR. No campo, o assistente tinha marcado saída de bola na jogada que gerou o chute certeiro de Janderson.

Só que a câmera da linha do gol flagrou um pedacinho da bola ainda sobre a linha. Numa tomada anterior da Globo, o ângulo da câmera fez com que a foto da jogada mostrasse uma perspectiva da bola fora do campo.

Câmera usada pelo VAR para validar jogada de gol do Atlético-GO sobre o Fluminense Imagem: Reprodução/Globo

Foi esse retrato que estava no celular que apareceu à beira do campo. Sidnei Lobo, auxiliar do técnico Mano Menezes, e o atacante Germán Cano recorreram ao telefone para reclamar com o quarto árbitro. Isso não pode. Foram expulsos na tentativa de usar o "celuVAR".

Inter com ascensão 'silenciosa'

Oito jogos de invencibilidade. Não estamos falando do líder Botafogo, e sim do Internacional. O time de Roger Machado tem uma ascensão um pouco silenciosa no campeonato. Até porque tem pagado os jogos atrasados por causa da enchente no Rio Grande do Sul. Só sobrou um jogo a menos do que os demais. O time está colado no G6, com a mesma pontuação do Bahia. O bom resultado da vez foi o 3 a 1 sobre o Vitória. Jogo tranquilo.

Quem vai assumir a artilharia?

Pedro, do Flamengo, está machucado. Então, a briga pela artilharia está aberta. Quatro jogadores estão empatados com nove gols no Brasileirão: Vegetti, Estêvão, Hulk e Flaco López. Pedro ainda tem 11.

Na rodada, Hulk fez um golaço de falta. Vegetti balançou as redes sobre o Cruzeiro. Os palmeirenses, no entanto, passaram em branco.

Nos bastidores, tensão com a CBF

O motivo era a Copa do Brasil. Mas Vasco e Corinthians detonaram a CBF durante a rodada por causa da mudança nas datas das semifinais da Copa do Brasil e, consequentemente, alteração na programação do Brasileirão.

Em resumo, a CBF aceitou a ideia do Flamengo de inverter os jogos. Tudo para afastar o mata-mata da data Fifa. Os jogos de volta serão num fim de semana posterior aos jogos da seleção. As viagens dos atletas, com isso, ficarão mais próximas às partidas pelo Brasileirão.