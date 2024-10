Recebido por Landim, Filipe Luís começa trabalho como técnico interino do Flamengo

Nesta segunda-feira, Filipe Luís iniciou o trabalho como técnico interino do Flamengo. O ex-lateral assumiu o comando do clube após a demissão de Tite.

Em registro do Rubro-Negro, Filipe chegou de carro com o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e foi recebido pelo presidente Rodolfo Landim e pelo diretor executivo de futebol, Bruno Spindel, na entrada do Ninho do Urubu. Depois, ele abraçou David Luiz e Gabigol.

Matheus Cunha, Allan, Michael, Everton Cebolinha, Léo Ortiz, Pedro, Viña e Fabrício Bruno também foram cumprimentados por Filipe Luís. O ex-lateral contará com a ajuda dos auxiliares técnicos Ivan Palanco, Márcio Torres e Daniel Alegria.

Diogo Linhares, por sua vez, será preparador físico. O Flamengo confirmou que permanecem na comissão técnica o auxiliar Vinícius Bergantin e o analista de desempenho Bruno Baquete.

O adversário da estreia de Filipe Luís será o Corinthians, às 21h45 (de Brasília) dessa quarta-feira, no Maracanã. O duelo é válido pela ida da semifinal da Copa do Brasil.