Rafael Paiva tem dúvida entre Coutinho e Payet para escalar Vasco contra o Atlético-MG

Após o empate contra o Cruzeiro no último domingo, no Mineirão, Rafael Paiva, treinador do Vasco, já começou a projetar a partida diante do Atlético-MG, na próxima quarta-feira, válida pela ida da semifinal da Copa do Brasil. O comandante comentou que ainda não decidiu quem será o titular na armação da equipe.

Payet vinha sendo titular com Rafael Paiva, mas ficou no banco de reservas durante a partida diante do Cruzeiro. No duelo, Coutinho iniciou entre os 11, algo que não acontecia desde o fim de julho. Ele desfalcou o Vasco por mais de um mês por conta de problemas físicos.

"Sobre quem vai entrar contra o Atlético, a gente ainda tem estudar e analisar mais. O Coutinho estava apto para começar (contra o Cruzeiro), então a gente quis e era importante ele iniciar um jogo, para ter essa minutagem mais alta. O Payet era possibilidade de troca, mas o jogo caminhou para outras situações. Tanto depois do gol quanto depois da expulsão, o jogo pedia outra situações. O importante é ter jogadores com ritmo, o Payet estava jogando, tenho certeza que se a gente precisar dele, vai estar pronto para ajudar", disse em entrevista coletiva.

O treinador também comentou das condições físicas de Philippe Coutinho, que ainda não conseguiu ter uma sequência desde que retornou ao Vasco da Gama, em julho.

"Temos que ter muita paciência com o Coutinho para não queimarmos etapas com ele. Precisamos ter o Coutinho sempre, tenho falado sobre isso. A gente vai ter que regular a minutagem para poder contar com ele sempre. Não adianta tentar mantê-lo por 90 minutos porque ele está voltando agora, é o primeiro jogo de titular (depois da lesão). Temos que ter um pouco de paciência e ir dosando a minutagem até conseguimos deixa-lo 90 minutos em campo, porque o Coutinho é muito acima da média", falou.

A partida de ida entre Atlético-MG e Vasco será realizada na Arena MRV, na próxima quarta-feira, às 19h15 (de Brasília). Já o jogo de volta, em São Januário, será apenas no dia 19 de outubro.