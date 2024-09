Palmeiras x Cruzeiro: veja informações e onde assistir ao jogo de volta da final do Brasileirão sub-20

A equipe sub-20 do Palmeiras enfrenta o Cruzeiro nesta segunda-feira, às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em jogo válido pela volta da grande decisão do Campeonato Brasileiro da categoria. O duelo terá transmissão do SporTV.

Na partida de ida, no Estádio Independência, as equipes ficaram no empate em 2 a 2. Enquanto Tevis e Henrique Silva marcaram para os mineiros, José (contra) e Gilberto fizeram para os paulistas. Durante o duelo, o goleiro Deivid, do Verdão, ainda defendeu dois pênaltis de Gui Meira.

Desta forma, o Palmeiras precisa de uma vitória por qualquer resultado para garantir o título. Enquanto o empate leva a partida para os pênaltis, o triunfo do Cruzeiro leva os mineiros à conquista do torneio.

A partida de volta será apitada por Lucas Casagrande, com o auxílio de Andrey Luiz de Freitas e Denise Akemi Simoes de Oliveira. Rodrigo Carvalhaes de Miranda será o responsável pelo VAR.

O Palmeiras poderá decidir o confronto dentro de casa por ter tido uma campanha melhor que a do Cruzeiro na competição. Até então, o Verdão disputou 22 partidas nesta edição do Brasileirão sub-20, com 15 vitórias, três empates e quatro derrotas.

Para a decisão no Allianz Parque, o torcedor do Palmeiras poderá adquirir seu ingresso de forma gratuita. O acesso ao estádio será feito pelo sistema de reconhecimento facial.

O Palmeiras já soma dois títulos da competição, um contra o Vitória, em 2018, e outro diante do Corinthians, em 2022. Inclusive, na decisão contra o Timão, Endrick marcou o gol que garantiu a taça.

Este é o terceiro ano consecutivo que o Verdão chega à final do Brasileiro Sub-20. Em 2023, o Alviverde foi superado pelo Flamengo nas penalidade.

Paralelamente ao Brasileirão Sub-20, o Verdão disputa o Campeonato Paulista da categoria. A equipe está nas quartas de final e enfrentará o Corinthians, na partida de ida, no dia 12 de outubro.