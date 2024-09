Novorizontino x Ponte Preta: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo da Série B do Brasileiro

Novorizontino e Ponte Preta entram em campo nesta segunda-feira pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola irá rolar no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, mais conhecido como Jorjão, a partir das 21h (de Brasília).

ONDE ASSISTIR



O jogo terá transmissão do Sportv, na TV fechada, e do Premiere, via pay-per-view.

CLASSIFICAÇÃO

Novorizontino - 51 pontos em 28 partidas - iniciou a rodada em 7º lugar.



Ponte Preta - 32 pontos em 28 partidas - iniciou a rodada em 15º lugar.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Novorizontino: Airton; Rafael Donato, César Martins e Patrick; Rodrigo Soares, Pablo Dyego, Eduardo e Marlon; Waguininho, Neto Pessoa e Rodolfo.



Técnico: Eduardo Baptista.

Ponte Preta: Luan Ribeiro; Luiz Felipe, Matheus Silva, Sérgio Raphael e Igor Inocêncio; Emerson Santos, Emerson, Ramon e Élvis; Dodô e Gabriel Novaes.



Técnico: Nelsinho Baptista.

Arbitragem

O jogo será apitado pelo árbitro Pedro Paulo Freire, com os assistentes Pedro Henrique Roveri Falcão e Felipe Fernandes de Lima.