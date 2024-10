Mauro Cezar: Tite compôs com os cartolas do Flamengo e se deu mal

Mauro Cezar Pereira destacou no Posse de Bola que Tite se deu mal por compor com os cartolas do Flamengo. Segundo o colunista do UOL, o treinador pôs o próprio trabalho em xeque ao colocar o Brasileirão em segundo plano para apostar tudo no mata-mata.

'Tite compôs com os cartolas do Flamengo': "O Tite não tem nada a apresentar, só o Carioca. Se ele estivesse na liderança do Campeonato Brasileiro, como estava lá atrás, e perdesse para o Peñarol, pelo menos estava brigando pelo título brasileiro, o problema é esse. Ele compôs de novo: ele compôs com a diretoria do Corinthians, ele compôs com a cartolagem da CBF, ele compôs com os cartolas do Flamengo".

'Ele compôs e se deu mal': "A decisão de priorizar na prática o mata-mata, em detrimento dos pontos corridos no Brasileiro, é do Flamengo, tanto que os dirigentes falam 'jogamos em todas as frentes'. Ele tinha tamanho para falar 'não, peraí, o campeonato em primeiro lugar', mas ele não fez isso. Então, ele compôs e se deu mal, como eu outras vezes também, quando se deu mal quando compôs".

Imagem: Arte/UOL

Mauro Cezar: Filipe Luís no Flamengo é risco de volta da panela de 2019

Mauro Cezar analisou que Filipe Luís como técnico interino do Flamengo pode trazer de volta "a panela de 2019". Na avaliação dele, a escolha é mais um exemplo de desespero e falta de planejamento esportivo da gestão do presidente Rodolfo Landim.

Arnaldo: Corinthians foi ridículo! Prioridade ao Brasileiro é balela

Arnaldo Ribeiro afirmou que o Corinthians se comportou de modo ridículo na derrota por 3 a 1 no clássico contra o São Paulo. Para ele, o Timão não mostrou prioridade no Brasileirão e foi pior que o Tricolor mesmo antes de ter dois jogadores expulsos.

Juca: Corinthians e Vasco deveriam se recusar a jogar na Copa do Brasil

Juca Kfouri defendeu que Corinthians e Vasco deveriam se recusar a entrar em campo na Copa do Brasil em protesto contra a CBF pela mudança na data do jogo de volta da semifinal. Embora Flamengo e Atlético-MG estejam corretos no pleito, isso não poderia ocorrer sem anuência de todos os envolvidos, disse ele.

