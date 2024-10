Marília Ruiz: Corinthians quer adiar jogo do BR se data da semi não mudar

Durante o Fim de Papo desta segunda (30), a jornalista Marília Ruiz informou que o Corinthians tem a intenção de adiar a partida contra o Athletico Paranaense, pela 30ª rodada do Brasileirão, marcada para 17 de outubro, caso a CBF não aceite remarcar o jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil, que será no dia 20.

A ideia do Corinthians, de acordo com Marília Ruiz, é ter os jogadores convocados às suas seleções na Data Fifa à disposição nas duas partidas. Caso mantidas as datas das partidas, o clube não poderá contar com eles - podem ser quatro desfalques: Carrillo (Peru), Romero (Paraguai), Torres (Equador) e Martínez (Venezuela) - contra o Athletico.

Não sei se vocês lembram. Ano passado não deu para colocar todos os asteriscos e inventaram mais uma rodada de Brasileirão. Se essa cisa [das datas da Copa do Brasil for judicializada], é isso que vai acontecer. Se tiver que adiar a data de Campeonato Brasileiro de alguns clubes - que é o que o Corinthians quer. Se o Corinthians não fizer voltar atrás, ele não quer jogar no meio de semana o jogo do Brasileiro sem seus jogadores [convocados]. Ele vai querer asterisco no jogo do Athletico: "Eu jogo no domingo, mas meu jogo, que é importante para mim, eu quero meus jogadores". Mas o problema é que vai ter que jgar para novembro. Aí, vai acontecer o que aconteceu ano passado, que era para acabar em um domingo e acabou numa quarta. Porque a CBF sempre acha que cabe mais um pouquinho.

Marília Ruiz

