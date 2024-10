Lenda da NBA, Dikembe Mutombo morre aos 58 anos após luta contra câncer

Um dos maiores nomes da história da NBA, Dikembe Mutombo faleceu nesta segunda-feira, aos 58 anos. Ele lutava contra um câncer no cérebro desde 2022.

A NBA confirmou a informação pelas redes sociais. Na nota, Adam Silver, comissário da NBA, elogiou o ex-jogador.

Nascido na República do Congo, país em que realizou diversos trabalhos sociais, o pivô foi eleito quatro vezes o melhor defensor da NBA em sua carreira (1995, 1997, 1998 e 2001). Ele também fez parte da seleção da temporada da liga três vezes.

Nascido na República do Congo, país em que realizou diversos trabalhos sociais, o pivô foi eleito quatro vezes o melhor defensor da NBA em sua carreira (1995, 1997, 1998 e 2001). Ele também fez parte da seleção da temporada da liga três vezes.

Durante sua carreira, Mutombo teve passagens por Denver Nuggets, Atlanta Hawks, Philadelphia 76ers, New Jersey Nets, New York Knicks e Houston Rockets. Além disso, ele acumulou oito aparições no All-Star Games.

Após se se aposentar em 2009, Dikembe Mutombo se tornou membro do Hall da Fama do basquete e virou embaixador global da liga americana.

Confira a declaração completa de Adam Silver

"Dikembe Mutombo era simplesmente maior do que a vida. Em quadra, ele foi um dos maiores bloqueadores de arremesso e jogadores defensivos da história da Associação Nacional de Basquetebol. Do chão, ele derramou seu coração e alma para ajudar os outros.

Não havia ninguém mais qualificado do que Dikembe para servir como o primeiro Embaixador Global da Associação Nacional de Basquetebol. Ele era um humanitário no seu centro. Ele adorou o que o jogo de basquete poderia fazer para causar um impacto positivo nas comunidades, especialmente na sua República Democrática do Congo e em todo o continente africano.

Tive o privilégio de viajar pelo mundo com Dikembe e ver em primeira mão como a sua generosidade e compaixão elevavam as pessoas. Ele sempre foi acessível em eventos da Associação Nacional de Basquetebol ao longo dos anos - com seu sorriso contagiante, voz profunda em crescimento e abanar de dedos que o encantaram com os fãs de basquete de todas as gerações. O espírito indomável de Dikembe continua naqueles que ele ajudou e inspirou ao longo da sua vida extraordinária.

Eu sou uma das muitas pessoas cujas vidas foram tocadas pelo grande coração de Dikembe e vou sentir muito a sua falta. Em nome de toda a família da Associação Nacional de Basquetebol, envio as minhas mais sinceras condolências à esposa de Dikembe, Rose, e aos seus filhos; aos seus muitos amigos; e à comunidade global de basquetebol que ele realmente amava e que também o amava"