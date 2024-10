Leila ganha camisa de Endrick e celebra título do Palmeiras: 'Base vitoriosa'

O Palmeiras venceu o Cruzeiro, por 3 a 0, na noite desta segunda-feira (30) e levantou o título do Campeonato Brasileiro sub-20, no Allianz Parque. Um dos torcedores especiais nas arquibancadas foi o pai de Endrick, grande revelação da base palmeirense nos últimos anos. A presidente Leila Pereira registrou em suas redes sociais o encontro com Douglas Ramos.

Leila e o pai de Endrick posaram lado a lado enquanto seguravam uma camisa do Real Madrid com o nome do jogador. A joia da base alviverde se despediu do Verdão neste ano para se juntar ao elenco do time espanhol, onde estreou em agosto.

"Muito Obrigada Douglas pelo lindo presente! Desejo todo sucesso do mundo para Endrick! Ele sempre será nossa Cria da Academia!", escreveu a mandatária.

A última vez que o Palmeiras havia vencido o Campeonato Brasileiro foi em 2022. Na ocasião, o Verdão bateu o Corinthians, por 1 a 0, com gol de Endrick. O atleta teve ascensão rápida, despontou no time profissional e foi vendido ao Real Madrid no fim daquele ano.

"Muito orgulhosa com a conquista de mais um troféu extremamente importante. Nada resiste ao trabalho! Este é o 31º título da nossa gestão, levando em conta somente competições organizadas por Conmebol, CBF e FPF. Parabéns às nossas Crias da Academia e a todos os profissionais e colaboradores da base mais vitoriosa do futebol brasileiro!", disse Leila.

Endrick se despediu do Palmeiras no dia 30 de maio, com um empate por 0 a 0 com o San Lorenzo, pela Libertadores. Pelo time principal do Verdão, ele jogou 82 partidas, marcou 21 gols e deu três assistências. Além de ser multicampeão na base, na equipe principal faturou cinco taças: dois Paulistas (2023 e 2024), uma Supercopa do Brasil (2023) e dois Brasileiros (2022 e 2023).