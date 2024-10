Jogador de 21 anos abandona NBA para 'servir Jesus'

Adrian Griffin Junior, conhecido como AJ Griffin, anunciou em suas redes sociais sua aposentadoria da NBA aos 21 anos, com objetivo de passar as palavras de Deus.

O que aconteceu

O atleta jogava pelo Houston Rockets, mas optou por pausar a carreira para dar outro foco à vida. "Sei que aos olhos das pessoas isso parece uma perda, mas eu estou animado por que realmente posso servir a Deus em meu pleno", relatou Griffin, em vídeo.

"Começou em 2020, quando eu entreguei minha vida a Cristo, e foi a melhor decisão da minha vida", disse o ex-jogador. AJ falou que pensava sobre o basquete ser, de fato, seu propósito de vida, até "Jesus o encontrar".

Em suas redes sociais, Griffin faz vídeos frequentemente sobre as palavras do evangelho: "Quero compartilhar a palavra com quantas pessoas eu puder. Sinto que Jesus pediu para que eu saísse do basquete para realmente servi-lo mais".