Internacional e Bahia dominam seleção da 28ª rodada do Brasileirão; São Paulo é o único paulista

O Internacional e o Bahia dominaram a seleção da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, divulgada nesta segunda-feira, com três representantes cada. O São Paulo foi o único time paulista na escalação, com o zagueiro Arboleda.

Neste domingo, o Internacional venceu o Vitória, por 3 a 1, no Beira-Rio. O atacante Wesley marcou duas vezes, enquanto o meia Alan Patrick anotou um gol e deu uma assistência. Os dois entraram na seleção da rodada. O lateral esquerdo Alexandro Bernabei também se destacou e foi selecionado.

O treinador Roger Machado ainda foi eleito o melhor técnico da rodada.

Ainda no domingo, o Bahia bateu o Criciúma, por 1 a 0, na Arena Fonte Nova. O meia Cauly (autor do gol da vitória) e o lateral direito Santigo Arias (assistência) entraram na escalação. O terceiro representante da equipe baiana foi o meia Everton Ribeiro.

Entre os times paulistas, o São Paulo foi o único paulista na seleção da rodada, com o zagueiro Robert Arboleda, que anotou o segundo gol do Tricolor na vitória sobre o Corinthians, por 3 a 1, também no domingo, no Estádio Mané Garrincha.

Por fim, completam a escalação o goleiro John (Botafogo), o zagueiro Zé Ivaldo (Cruzeiro), o meia Gérson (Flamengo) e o atacante Pablo Vegetti (Vasco).

Confira a seleção completa da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro

Goleiro: John (Botafogo)



Laterais: Santiago Arias (Bahia) e Alexandro Barnabei (Internacional)



Zagueiros: Robert Arboleda (São Paulo) e Zé Ivaldo (Cruzeiro)



Meias: Gérson (Flamengo), Cauly (Bahia), Everton Ribeiro (Bahia) e Alan Patrick (Internacional)



Atacantes: Wesley (Internacional) e Pablo Vegetti (Vasco)



Técnico: Roger Machado (Internacional)