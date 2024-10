Gerson se despede de Tite e cita lealdade no Flamengo: 'Eternamente grato'

Do UOL, em São Paulo

O meio-campista Gerson escreveu uma mensagem de despedida ao técnico Tite, demitido do comando do Flamengo nesta segunda-feira (30).

O que aconteceu

O camisa 20 agradeceu à comissão técnica de Tite pelo trabalho de quase um ano. O técnico foi anunciado pelo Rubro-negro no começo de outubro do ano passado.

Gerson disse que será eternamente grato por ter sido escolhido para a 2ª maior responsabilidade de sua vida: virar capitão de seu time do coração. A primeira, segundo ele, foi ter se tornado pai. Por fim, o jogador desejou boa sorte ao treinador no próximo projeto.

Passando para agradecer a lealdade, respeito e parceria ao longo desses 12 meses. Obrigado, professor e toda comissão técnica. Vocês me fizeram assumir a segunda maior responsabilidade da minha vida - depois de virar pai -, ao me escolherem como capitão do time que eu amo. Serei eternamente grato. Desejo a vocês uma linda sequência de trabalho. Obrigado. Gerson, nas redes sociais

Queda de Tite

Tite vinha sendo alvo de protestos dos torcedores rubro-negros. Ele já sofria pressão da torcida mesmo antes do duelo que culminou na queda da Libertadores para o Peñarol. A desclassificação tornou o clima insustentável.

A vitória no fim para o Athletico no final de semana não foi o suficiente para mantê-lo no cargo. O gol salvador foi marcado por Gerson.

O anuncio da demissão foi feito pelo Flamengo por volta das 7h30. O treinador deixa o clube dois dias antes da semifinal da Copa do Brasil. O técnico foi amplamente xingado pela torcida no dia anterior, no Maracanã, e a diretoria já vinha cogitando a saída dele nos últimos dias.

O trabalho no Flamengo foi o primeiro após ele deixar o comando da seleção brasileira. Pelo clube, conquistou apenas o Campeonato Carioca, no início do ano de maneira invicta.