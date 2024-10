Fluminense não pensa em demitir Mano Menezes, diz PVC

A diretoria do Fluminense não cogita no momento a demissão de Mano Menezes, informou o colunista Paulo Vinícius Coelho, no De Primeira.

Mano segue no cargo com a missão de tirar o Flu da zona de rebaixamento no Brasileirão, apurou PVC. O Tricolor é o atual 18º colocado no campeonato, com 27 pontos.

O Mano não deve cair, vou colocar nesse condicional porque a informação que eu tenho é que ele não cai, mas a gente está no Brasil. A informação é que o Mano segue no cargo e vai tentar tirar o Fluminense da zona de rebaixamento.

O colunista do UOL negou que Mano tenha discutido com o goleiro Fábio após a derrota do Fluminense para o Atlético-GO, boato que começou a correr após a partida.

Ontem, teve uma história de que teria tido uma discussão do Fábio no túnel cobrando o Mano pelas discussões com os torcedores do Atlético-GO, isso não aconteceu — a informação que eu tenho é que não houve discussão. Eu estranhei inicialmente essa informação, porque o Mano e o Fábio são muito próximos, eles trabalharam muito tempo no Cruzeiro, em duas passagens do Mano pelo Cruzeiro, em 2015 e depois entre 2017 e 2019. Eles são muito próximos, e o Fábio não foi cobrar o Mano. O Fábio pode ter conversado, putz, tá difícil, mas não teve cobrança no Mano. Paulo Vinícius Coelho

