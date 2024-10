Flamengo x Corinthians: horário e onde assistir ao vivo a Copa do Brasil

Do UOL, no Rio de Janeiro

Flamengo e Corinthians fazem, nesta quarta-feira (2), o jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. A bola rola às 21h45 (de Brasília), no Maracanã.

O jogo terá transmissão da TV Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), Premiere (pay-per-view) e Amazon Prime (streaming). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Fla chega com estreia de treinador. Tite acabou demitido por conta das atuações recentes e da pressão da torcida. Filipe Luís fará a primeira partida depois de assumir como interino. Michael deve retornar aos relacionados após se recuperar de lesão. Quem fica como desfalque ainda é Luiz Araújo. Carlinhos não pode atuar pela competição. Pedro, Viña e Cebolinha estão fora da temporada.

O Corinthians segue com a instabilidade. Se passeou contra o Fortaleza a Sul-Americana, a equipe perdeu por 3 a 1 para o São Paulo e permanece na zona de rebaixamento do Brasileirão. Vale lembrar que Depay não está inscrito na competição. Os outros desfalques são: Talles Magno (lesão grau 2 no músculo posterior da coxa esquerda); Alex Santana (lesão no músculo posterior da coxa esquerda), Ruan Oliveira (cirurgia no joelho), Maycon (cirurgia no joelho) e Diego Palacios (cirurgia para correção de uma lesão na cartilagem).

Provável escalação

Flamengo: Rossi (Matheus Cunha); Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, De la Cruz (Léo Ortiz), Arrascaeta e Gerson; Gonzalo Plata e Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís.

Corinthians: Hugo Souza; Fagner, André Ramalho, Félix Torres e Hugo; Ryan, Raniele, André Carrillo e Igor Coronado; Romero e Yuri Alberto (Héctor Hernández). Técnico: Ramón Díaz.

