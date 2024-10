Flamengo: Filipe Luís é discípulo de Jorge Jesus. PVC explica

Escolhido para ser técnico interino do Flamengo após a demissão de Tite, Filipe Luís tem como principal inspiração Jorge Jesus, que marcou época entre 2019 e 2020 no clube, com mais títulos que derrotas.

No De Primeira, o colunista Paulo Vinícius Coelho explicou que Filipe Luís registrou o método de trabalho de Jorge Jesus e é muito próximo até hoje do técnico português. O ex-lateral virou treinador há menos de um ano e vinha trabalhando nas categorias de base do Flamengo, com destaque ao título mundial sub-20.

O Filipe Luís anotou todos os treinos do Jorge Jesus. Na verdade, o Jorge Jesus é muito amigo dele, eles são muito próximos. O Filipe diz que o melhor técnico que ele teve foi o Jorge Jesus, embora tenha sido treinador muito tempo pelo Simeone, pelo Mourinho, mas ele se encanta pelo que o Jorge Jesus fez. Com o Mourinho, no Chelsea, em 2014/15, ele não foi muito feliz, não.

Ele tem todos os treinos anotados, ele se preparou. Ele tinha um grupo que participava com jogadores, um deles é o Tiago, o português, que jogou com ele no Atlético de Madri. Eles compartilhavam informações. Paulo Vinícius Coelho

O repórter Igor Siqueira acompanhou a formação de Filipe Luís no curso de técnicos da CBF e falou sobre as ideias do novo técnico do Mengão. O time entra em campo na quarta-feira (2), contra o Corinthians, no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil.

Muita gente perguntava pro Filipe como era o estilo de jogo dele, como funcionam as coisas na Europa. Ele sempre fez questão ao mesmo tempo de dizer como pensa, mas sem revelar o leque de ideias dele como um todo, para também esconder um pouco o jogo para quando fosse necessário, que é agora. Ele vai ter que colocar em prática todo esse combo, o que ele tem de Simeone e o que ele pega de Jorge Jesus, tudo que ele tem acumulado na carreira. Igor Siqueira

