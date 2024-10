Flamengo de Landim chega a seis técnicos demitidos e sem completar o ano

Do UOL, no Rio de Janeiro

Tite é o décimo treinador da Era Landim a deixar o comando do Flamengo. Desde 2019, ele foi o que mais comandou jogos durante o período que ficou no cargo, mas o segundo com mais tempo de clube.

O que aconteceu

O treinador deixou o Fla com 70 jogos. Foram 68 partidas oficiais e dois amistosos, sendo 43 vitórias, 11 empates e 16 derrotas.

Nenhum técnico começou e terminou o ano com Landim na presidência. Foram 10 nomes contratados desde 2019. Quem assume o time interinamente é Filipe Luís, ex-jogador do clube e que estava no sub-20.

Tite é o sexto a ser demitido pela atual diretoria. Abel Braga e Jorge Jesus pediram para sair, Renato Gaúcho e Dorival Jr não renovaram ao final do contrato, Domenec Torrent, Paulo Sousa, Rogério Ceni, Vitor Pereira e Jorge Sampaoli foram demitidos, assim como o ex-seleção brasileira.

O gaúcho teve certa vantagem no número de partidas sobre os demais e terminou com 64,8% de aproveitamento. Jorge Jesus é quem vem em seguida, com 57 partidas (81,3% de aproveitamento). Rogério Ceni teve 45 (59,3%), Dorival fez 42 (65,9%), Jorge Sampaoli 39 (60,7%), Renato Gaúcho 37 (72,1%), Paulo Sousa 32 (66,7%), Domenec Torrent 23 (62,3%) e Vitor Pereira 18 (57,4%).

O último técnico do Flamengo que iniciou e terminou o ano no comando foi Vanderlei Luxemburgo em 2011. Quem ficou mais tempo como treinador da equipe foi Jesus, com 412 dias. No entanto, ele chegou em junho de 2019 e saiu em julho de 2020.

Já se sabia que as chances de renovação eram muito baixas. Mesmo se Rodrigo Dunshee, candidato da situação, for eleito, a situação ficou quase insustentável. Outros nomes que vão disputar a eleição já haviam se manifestado contra a permanência, mas Tite nem conseguiu terminar o ano.

Imagem: Arte/UOL

Veja a longevidade dos treinadores da Era Landim