Flamengo comunica demissão do técnico Tite

A passagem de Tite no Flamengo chegou ao fim. Na manhã desta segunda-feira, o clube carioca comunicou a demissão do treinador que estava no cargo desde outubro de 2023.

Tite não resistiu aos maus resultados do Flamengo nas últimas semanas, incluindo a eliminação para o Peñarol nas quartas de final da Copa Libertadores na última quinta-feira. A demissão acontece dois dias antes da partida de ida da semifinal da Copa do Brasil, contra o Corinthians.

Na última partida de Tite no comando do Flamengo, contra o Athletico-PR, neste domingo, o treinador foi fortemente ofendido pelos torcedores presentes no Maracanã. Em coletiva após o confronto, o técnico disse que não tinha "resposta a dar" ao torcedor carioca.

O Flamengo foi o primeiro clube dirigido por Tite após deixar a Seleção Brasileira. Antes, ele marcou seu nome na história do Corinthians e teve como suas principais conquistas a Libertadores e o Mundial de Clubes de 2012.

No comunicado divulgado pelo Rubro-Negro, ainda foi informado que Filipe Luís, treinador do time sub-20, comandará a equipe profissional de forma interina. O jovem treinador atuou como lateral-esquerdo do Flamengo entre 2019 e 2023, quando decidiu se aposentar. No início deste ano, tornou-se técnico do time sub-17, e em junho, foi promovido ao sub-20.

Assim, Filipe Luís estará à beira do campo para comandar o Flamengo contra o Corinthians na ida da semifinal da Copa do Brasil. O duelo será realizado na próxima quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), no Maracanã.

Tite deixa o Flamengo com o Campeonato Carioca de 2024 como sua única taça. Atualmente, a equipe aparece no quarto lugar do Campeonato Brasileiro, com 48 pontos, nove atrás do líder Botafogo.