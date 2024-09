Palmeiras aumenta chances de título, e Corinthians de queda; veja números

Do UOL, em São Paulo

A 28ª rodada do Campeonato Brasileiro chegou ao fim, e as chances de título, de Libertadores e os risco de queda têm novos números. O levantamento é do departamento de matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais).

Chances de título

O Botafogo se manteve como o time com mais chances de título, mas vê o Palmeiras mais perto. O Glorioso empatou com o Grêmio por 0 a 0 e viu o rival paulista vencer o Atlético-MG por 2 a 1, ficando apenas um ponto atrás na tabela.

O Fortaleza também encostou e viu suas chances aumentarem. O Leão do Pici venceu o Cuiabá por 1 a 0 e ficou a apenas dois pontos do atual líder da competição.

Botafogo: 43,1% (era de 58,8% após a última rodada)

(era de 58,8% após a última rodada) Palmeiras: 31,9% (era de 22,2%)

(era de 22,2%) Fortaleza: 23,5% (era de 17,4%)

(era de 17,4%) Flamengo: 0,6% (era de 0,7%)

(era de 0,7%) São Paulo: 0,5% (era de 0,4%)

(era de 0,4%) Internacional: 0,1% (era de 0,4%)

Chances de Libertadores

As vitórias contra Corinthians e Athletico aumentaram ainda mais as chances de São Paulo e Flamengo, respectivamente, irem para a próxima Libertadores. Por outro lado, o Atlético-MG, que perdeu para o Palmeiras, viu seus números caírem ainda mais.

Botafogo: 99,9% (era de 99,9%)

(era de 99,9%) Palmeiras: 99,9% (era de 99,5%)

(era de 99,5%) Fortaleza: 99,7% (era de 99%)

(era de 99%) São Paulo: 77,5% (era de 63,1%)

(era de 63,1%) Flamengo: 71% (era de 70,5%)

(era de 70,5%) Internacional: 51,6% (era de 55,3%)

(era de 55,3%) Bahia: 42,4% (era de 43,1%)

(era de 43,1%) Cruzeiro: 41,1% (era de 42,4%)

(era de 42,4%) Vasco: 6,9% (era de 7,3%)

(era de 7,3%) Atlético-MG: 6,3% (era de 12,5%)

(era de 12,5%) Athletico: 1,3% (era de 1,3%)

(era de 1,3%) Grêmio: 1,1% (era de 3,9%)

(era de 3,9%) Criciúma: 0,6% (era de 0%)

(era de 0%) Bragantino: 0,3% (era de 1,1%)

(era de 1,1%) Juventude: 0,2% (era de 0,5%)

Risco de rebaixamento

Corinthians e Fluminense viram o risco de rebaixamento crescer. As equipes foram derrotadas por São Paulo e Atlético-GO, respectivamente, na rodada. Também derrotado, o Cuiabá se vê ainda mais arriscado.