Filipe Luís vai recuperar Gabigol em dois dias, prevê Casão

Durante o Fim de Papo desta segunda (30), o comentarista Casagrande disse que Filipe Luís deve escalar Gabigol como titular na próxima partida do Flamengo (quarta, contra o Corinthians, pela Copa do Brasil).

Na opinião de Casão, Filipe Luís vai querer contar com o ex-companheiro que ele viu decidir vários jogos. O comentarista ainda disse que faltou tato a Tite para lidar com Gabigol.

O Filipe Luís vai recuperar o Gabigol para quarta-feira. Tenho pouquíssimas dúvidas de que centroavante será o Gabriel. Foi simbólico o abraço. O Filipe Luís jogou com o Gabriel. Ele estava em campo e viu o Gabriel decidir vários jogos. Ele quer isso para ele. O Tite não teve tato para recuperar esse jogador importante. Não sei se o Gabriel está em forma, está com a mesma gana, mas a motivação dele mudou às 7h30, com o anúncio da saída do Tite.

Casagrande

Imagem: Arte/UOL

