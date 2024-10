Filipe Luís comanda primeiro treinamento no Flamengo e projeta time ofensivo

Nesta segunda-feira, no Ninho do Urubu, o Flamengo se reapresentou após a vitória por 1 a 0 sobre o Athletico-PR, no Maracanã. Filipe Luís, que chega como técnico interino após a demissão de Tite, foi quem comandou o treino.

Filipe, que já ficou à frente das equipes sub-17 e sub-20, realizou o aquecimento ao lado dos atletas, alguns até ex-companheiros, como Bruno Henrique e Arrascaeta.

"Conheço bem esse elenco, joguei praticamente com todos eles. Meu objetivo é conseguir colocar em prática o mais rápido possível meu modelo de jogo, para que eles desenvolvam o que eu quero, com as minhas ideias, e que a gente possa ver isso representado no campo o mais rápido possível", disse à Fla TV.

"Minha passagem nas categorias de base foi fundamental, com certeza essa experiência no sub-17 foi muito válida, foi onde eu realmente aprendi a montar treino, montar comissão, foi onde eu consegui colocar em prática minhas ideias e vi o time do sub-17 jogando do jeito que eu queria. Então eu vi realmente que era possível, que eu era capaz de fazer isso, e cada vez eu fui tendo mais confiança e os resultados também foram aparecendo, e então recebi oferta de treinar o sub-20 e eu também aceitei, um desafio novo, pegar um time no meio da temporada. Então me deu toda essa experiência e vivência, pois eu sempre pensei durante muitos anos como treinador, mas viver como treinador era uma experiência nova, e realmente é minha paixão, é o que eu amo fazer, e estou encantado de estar aqui de novo", afirmou.

Entre os jogadores presentes no treino, aparece o atacante Michael, que lesionou o músculo posterior da coxa direita no dia 28 de agosto, em seu segundo jogo após o retorno ao clube carioca. O atleta, ainda que já havia treinado com o elenco antes do duelo contra o Athletico-PR, não foi relacionado para a partida.

Filipe Luís finalizou comentando sobre seu estilo de jogo muito ofensivo.

"Com certeza meu modelo de jogo é de muito ataque, eu já falei em outras entrevistas que eu peco por não ter medo, mas esse time já está bem treinado, já tem uma estabilidade e uma organização defensiva muito boa, e claro que eu vou tentar colocar minha ideia em prática, para que assim a gente possa ver o time atacando da forma que eu quero, espero ver muitos gols e muitas chances criadas", concluiu.

O ex-atleta contará com a ajuda dos auxiliares técnicos Ivan Palanco, Márcio Torres e Daniel Alegria. Diogo Linhares, por sua vez, será preparador físico. O Flamengo ainda confirmou que permanecem na comissão técnica o auxiliar Vinícius Bergantin e o analista de desempenho Bruno Baquete.

O adversário da estreia de Filipe Luís será o Corinthians, às 21h45 (de Brasília) dessa quarta-feira, no Maracanã. O duelo é válido pela ida da semifinal da Copa do Brasil.