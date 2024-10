Felipão visita Cristiano Ronaldo no centro de treinamento do Al-Nassr: "Foi espetacular"

Nesta segunda-feira, o técnico Felipão fez uma visita ao centro de treinamento do Al-Nassr, da Arábia Saudita, e se reencontrou com o craque Cristiano Ronaldo. O treinador foi o primeiro a convocar o atleta para a seleção portuguesa, em 2003. Além do atacante, Luiz Felipe Scolari também conversou com os jogadores brasileiros da equipe: Bento, Talisca, Otávio e Ângelo.

"Foi espetacular e fiquei muito contente porque pude encontrar com o Bento, que foi meu jogador e que teve comigo o início praticamente da sua titularidade no Athletico-PR. Depois falamos bastante com o Talisca, com o Otávio, conversamos com o Ângelo. Então, foi muito boa a conversa, mas a conversa principal e o fator principal da minha felicidade com esses jogadores é que eles todos expressaram o sentimento de que estão felizes, estão jogando na Arábia Saudita, num clube altamente organizado", relatou Felipão.

O comandante também comentou que a boa experiência que esses atletas estão tendo no Al-Nassr pode influenciar na ida de jovens brasileiros ao futebol árabe.

"Foi bom ter conversado com o Cristiano, com o Bento, com o Talisca, com esse pessoal todo, porque se eles estão felizes, eu acredito que isso pode influenciar em outras participações de jovens brasileiros. Atletas que poderão se transferir. E não pensem, os atletas que receberem uma proposta, que não é um lugar para trabalhar, não é assim como se fala, não. Está muito bem organizado, com excelente trabalho físico e técnico, equipes competitivas, o futebol naquela área está muito forte e tomara que continue assim", afirmou.

Scolari ainda falou sobre a quebra de recordes de Cristiano Ronaldo, que atingiu a marca de 900 gols neste mês. Scolari revelou que o português segue competitivo, apesar de não estar ansioso em chegar a mil gols.

"Segue igual. Conversamos sobre o recorde de 901, 902. Eu disse 'Cristiano, para com essa bobagem'. Ele disse: 'Vou fazer os meus gols quando tiver que fazer, não estou nem preocupado com qualquer coisa. Vai surgir mais um, dois, dez, 20. Não estou preocupado com essa pecha de que tem que fazer mil, não. E estou muito feliz aqui, a família gostando muito'. Então, tranquilo. Ficamos conversando lá uma meia hora."

Além dos jogadores, Felipão conversou com o técnico Stefano Pioli, que esteve no Milan na temporada passada e comanda atualmente o Al-Nassr. O brasileiro revelou um pouco sobre a conversa que teve com o italiano.

"Falamos sobre parte de trabalho, quais os sistemas, o que fazemos no Brasil e eles na Itália. Falamos bastante e gostamos bastante do que ouvimos dele e tomara que vá muito bem. Desejo tudo de bom para ele", disse.