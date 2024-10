Corinthians: Ex-diretor jurídico vai integrar Comissão de Justiça do clube

Horas depois de pedir a renúncia do cargo de diretor jurídico, Leonardo Pantaleão foi nomeado para integrar a Comissão de Justiça do Conselho Deliberativo (CD) do Corinthians.

O que aconteceu

Nesta segunda-feira (30), Romeu Tuma Jr., presidente do CD, elegeu Pantaleão para ser o sexto integrande da Comissão de Justiça do clube. Além dele, a comissão é composta por André Moreno, Fábio Antônio Palmieri, Heroi Vicente, Pedro Luis Soares e Willian Tapara de Oliveira.

Face o retorno do Conselheiro Leonardo Pantaleão, anteriormente licenciado deste Conselho para exercer o cargo de Diretor de Negócios Jurídicos do Sport Club Corinthians Paulista, aliado ao excesso de demandas e trabalho da Comissão de Justiça e a grande experiência profissional e dos negócios jurídicos que envolvem nosso Clube, resolvo nomeá-lo para integrar referida Comissão. Romeu Tuma Jr., presidente do CD do Corinthians, em ofício

Nesta manhã, o então diretor jurídico havia pedido a renúncia do cargo por meio de uma carta a Augusto Melo, mandatário do Timão, alegando divergências com a atual gestão.

Pantaleão foi anunciado no dia 10 de junho para substituir Yun Ki Lee, que também renunciou ao cargo em maio deste ano. Pouco mais de três meses depois, seguiu o mesmo caminho de seu antecessor.