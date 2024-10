Evanilson marca, e Bournemouth vence o Southampton pelo Campeonato Inglês

O Bournemouth recebeu o Southampton nesta segunda-feira, pela sexta rodada do Campeonato Inglês. O time da casa venceu por 3 a 1, com gols de Evanilson, Dango Outtara e Antoine Semenyo. Taylor Harwood-Bellis descontou para os visitantes.

Com a vitória, o Bournemouth pulou para a 11ª posição, com oito pontos conquistados. Por outro lado, o Southampton segue sem vencer na competição é o vice-lanterna, com apenas um ponto.

As duas equipes voltam a campo neste sábado, às 11 horas (de Brasília), pela sétima rodada do Campeonato Inglês. O Bournemouth visita o Leicester, enquanto o Southampton encara o Arsenal, no Emirates Stadium.

Campeonato Espanhol

Na Espanha, o Villarreal recebeu o Las Palmas, pela oitava rodada do Campeonato Espanhol. No Estádio de la Cerámica, os mandantes venceram por 3 a 1, com gols de Nicolas Pépé, Thierno Barry e Alejandro Baena. O time visitante marcou com Fábio Silva.

Assim, o Villarreal foi aos 17 pontos e assumiu a terceira posição, ultrapassando o Atlético de Madrid. Já o Las Palmas, que ainda não venceu no campeonato, segue na lanterna, com apenas três pontos.

O Villarreal volta campo neste sábado, às 16 horas, quando visita o Real Madrid. No mesmo dia, às 13h30, o Las Palmas recebe o Celta. As duas partidas são válidas pela nona rodada do Campeonato Espanhol.

Campeonato Italiano

Pela sexta rodada do Campeonato Italiano, o Parma recebeu o Cagliari. No Estádio Ennio Tardini, o time visitante venceu por 3 a 2, com gols de Nadir Zortea, Razvan Marin e Roberto Piccoli. Já o time da casa marcou com Dennis Man e com o brasileiro Hernani.

Com o resultado, o Parma caiu para a 15ª posição, com cinco pontos conquistados. Já o Cagliari conquistou sua primeira vitória na competição e subiu para a 17ª colocação, com os mesmos cinco pontos.

O Parma volta a campo neste domingo, às 10 horas (de Brasília), quando encara o Bologna, no Estádio Renato Dall'Ara. No mesmo dia, às 7h30, o Cagliari visita a Juventus. As duas partidas são válidas pela sétima rodada do Campeonato Italiano.

Campeonato Português

O AVS recebeu o Farense, pela sétima rodada do Campeonato Português. No Estádio Vila das Aves, a partida terminou com empate sem gols.

Com a igualdade, o AVS foi aos oito pontos e subiu para a 10ª posição. Já o Farense segue sem vencer e na lanterna do campeonato, mas soma seu primeiro ponto.

O próximo compromisso do AVS será neste sábado, às 14 horas, quando visita o Arouca. O Farense, por sua vez, recebe o Estoril no domingo, às 11h30, no Estádio de São Luís. Os dois jogos são válidos pela oitava rodada do Campeonato Português.