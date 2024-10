Elder Campos pede equilíbrio ao Santos em semifinal do Campeonato Brasileiro sub-17

Nesta segunda-feira, o Santos finalizou a sua preparação para enfrentar o Fluminense pela ida da semifinal do Campeonato Brasileiro sub-17. O técnico Elder Campos projetou o confronto, marcado para esta terça-feira, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ), às 19 horas (de Brasília).

"O nosso ataque tem jogadores de muita qualidade, que têm feito a diferença na competição e nos ajudado. Mas acredito que o fator principal da nossa equipe tem sido o equilíbrio. Temos conseguido equilibrar bem a fase ofensiva e a defensiva. A gente sabe que vai ser um jogo difícil amanhã", disse.

"São duas equipes que buscam bastante o gol. Espero que a nossa equipe possa, nesses dois confrontos, estar bem equilibrada e errar o menos possível. Pois sei que acontecendo isso a qualidade dos nossos atletas vai aparecer. Que a gente seja merecedor de chegar ao nosso objetivo, que é a final", completou..

A partida de volta acontece no próximo dia 23 (quarta-feira), às 15 horas, na Vila Belmiro. Quem avançar encara na final o vencedor do duelo entre Botafogo e Palmeiras.

"Eu vejo que as quatro equipes da semifinal chegaram até aqui com méritos. Agora é totalmente diferente, porque são confrontos muito equilibrados. Sabemos o que precisamos fazer e agora é colocar em prática. Ter atenção na parte defensiva, na bola parada e nos momentos das transições, pois sabemos que o Fluminense é muito forte nisso. Vamos entrar com muito respeito, mas sabendo da nossa qualidade e da nossa capacidade", concluiu Elder.