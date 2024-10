Do sub-17 ao profissional: veja como foi o trabalho de Filipe Luís nas categorias de base do Flamengo

Na manhã desta segunda-feira, o Flamengo anunciou que Filipe Luís comandará a equipe interinamente após a demissão do técnico Tite. O ex-lateral esquerdo iniciou sua carreira como treinador neste ano no time sub-17 do Rubro-Negro, passou pelo sub-20 e, agora, terá a responsabilidade de substituir o comandante da Seleção Brasileira nas últimas duas Copas do Mundo.

Filipe Luís assumiu a categoria sub-17 em março deste ano. Por lá, permaneceu por três meses, até o dia 24 de junho. Apesar do pouco tempo, o treinador foi campeão da Copa Rio, única competição que disputou.

O Mengão, inclusive, superou o rival Vasco na final do torneio, nos pênaltis. No total, o time disputou 15 jogos, venceu 11 e perdeu quatro, marcando 50 gols e sofrendo 17.

Já no sub-20, Filipe Luís teve como grande feito a conquista do Mundial de Clubes da categoria. Classificado pela conquista da Libertadores no início de março, o Flamengo venceu o Olympiacos, vencedor da Liga dos Campeões, por 2 a 1 na decisão do Intercontinental, no Maracanã.

Além disso, o ex-jogador comandou o Rubro-Negro no Campeonato Brasileiro e no Campeonato Carioca.

Na competição nacional, ele assumiu a equipe na 11ª rodada e foi eliminado nas quartas de final ao perder para o Fortaleza por 1 a 0. No total, esteve à frente do time em 11 partidas, ganhou sete, empatou uma e foi derrotado em três.

Enquanto no Estadual, Filipe Luís levou o Mengo à final do torneio, que será disputada contra o Vasco. Na campanha, sob o comando do ex-lateral, o Flamengo teve sete vitórias, três empates e dois revés.

Agora, o treinador irá assumir interinamente o profissional do time carioca. Ele estará à beira do campo para comandar o Flamengo contra o Corinthians na ida da semifinal da Copa do Brasil. O duelo será realizado nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), no Maracanã.