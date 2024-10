Coutinho celebra gols em final do Brasileiro sub-20 e valoriza torcida do Palmeiras: "Festa maravilhosa"

O Palmeiras faturou o tricampeonato do Brasileiro sub-20, nesta segunda-feira ao vencer o Cruzeiro, por 3 a 0, no Allianz Parque. O meio-campista Rafael Coutinho foi decisivo e anotou dois dos três gols, ambos de cabeça. O atleta de 18 anos celebrou o feito na decisão e destacou a força da torcida, que compareceu em peso no estádio.

"Muito feliz pelos dois gols. Agradecer à torcida por essa festa maravilhosa. O importante é a vitória, o título. A gente está muito reunido, fechado no ano todo", disse ao SporTV.

Allan foi quem abriu o caminho para a vitória, ao balançar a rede aos 38 minutos do primeiro tempo. Rafael Coutinho, aos 42, ampliou. O camisa 5, que fechou o placar aos 14 do segundo tempo, revelou que o time treina muito o tipo de jogada em que saiu seus tentos.

As Crias da Academia atuaram sob olhares do técnico da equipe principal, Abel Ferreira e membros de sua comissão técnica. A presidente Leila Pereira e o zagueiro Vitor Reis também marcaram presença no estádio para acompanhar o jogo.

Depois de faturar a taça, o sub-20 volta as atenções ao Campeonato Paulista da categoria. Nas quartas de final, a equipe alviverde terá pela frente o Corinthians, com o primeiro confronto sendo realizado no dia 12 de outubro, às 15 horas (de Brasília), no Parque São Jorge.