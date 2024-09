Corinthians teve jogador expulso em todos clássicos contra o São Paulo no ano; veja

O Corinthians teve pelo menos um jogador expulso nos três clássicos disputados contra o São Paulo no ano, somando Estadual e Campeonato Brasileiro. Ao todo, a equipe teve quatro expulsões diante do Tricolor Paulista.

No primeiro clássico do ano, em Itaquera, o zagueiro Caetano foi expulso na reta final da primeira etapa por cotovelada em Luciano. O São Paulo saiu vitorioso por 2 a 1 com gols de Calleri e Luiz Gustavo, e encerrou o tabu de nunca ter vencido na Neo Química Arena.

No Majestoso do primeiro turno do Brasileiro, Caetano foi novamente expulso. O zagueiro foi mandado mais cedo para o vestiário após receber dois cartões amarelos, sendo o último na reta final de jogo. O confronto acabou empatado por 2 a 2, com todos os tentos anotados na primeira etapa.

Por fim, o Corinthians teve duas expulsões na derrota por 3 a 1 para o São Paulo no último domingo. Primeiro, Fagner foi punido por pisar em Calleri dentro da área e recebeu segundo amarelo nos acréscimos dos primeiros 45 minutos. Depois, no começo da segunda etapa, André Ramalho foi expulso de forma direta por cotovelada em Luciano quando o lance estava paralisado.

Ao todo, o Corinthians soma 13 cartões vermelhos em 59 jogos disputados, incluindo o amistoso contra o Londrina. A questão disciplinar e os erros capitais que geram expulsões vêm sendo tópicos no Timão ao longo de toda a temporada.

Com a derrota para o São Paulo, o Corinthians segue na 17ª posição do Brasileiro, com 28 pontos. A equipe volta a entrar em campo pela liga nacional no próximo sábado, contra o Internacional, na Neo Química Arena. Antes disso, na quarta, o alvinegro visita o Flamengo pela ida da semifinal da Copa do Brasil.