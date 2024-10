Com Retrô, jovem executivo de futebol se sagra campeão da Série D do Brasileiro

O Retrô é campeão do Campeonato Brasileiro da Série D de 2024. O título veio com a vitória diante do Anápolis-GO, por 3 a 1, no último domingo, sendo a primeira equipe pernambucana a levantar a taça do torneio.

No primeiro jogo, o time havia sofrido um revés, mas conseguiu reverter e assegurar o título diante de nove mil torcedores, na Arena Pernambuco.

Essa foi a quarta participação do Retrô na Série D do Brasileiro, que ao lado de Anápolis, Itabaiana-SE e Maringá-PR, está garantido na Série C de 2025. O executivo de futebol, Francisco Sales, vibrou com a conquista.

"O nosso primeiro objetivo, que era o acesso foi conquistado, foi conseguido. Após isso, seguimos muito confiantes e empenhados em fazer história. A felicidade é muito grande em coroar uma campanha para o acesso com a conquista do título, que também é o profissional do Retrô. Todos estão de parabéns pelo empenho", iniciou.

"Um clube tão novo e já conquistando coisas muito grandes. Hoje, já se torna uma potência do futebol nordestino, por todo valor agregado que o Retrô tem de estrutura e de organização", completou.

"O ano de 2025 já começa para nós na semana que vem, quando começaremos o planejamento para entrarmos fortes nas competições que teremos", finalizou.

Francisco Sales, de 30 anos, chegou ao Retrô em março desse ano, sendo peça fundamental no planejamento para as competições e no trabalho do dia a dia. Ele é o primeiro executivo de futebol da história do clube.

Formado em Direito, Francisco Sales também tem especialização na CBF Academy em Gestão do Futebol e pós graduação em Gestão Empresarial pela FGV do Rio de Janeiro.

No futebol iniciou a carreira de Executivo em 2017, no Botafogo-PB, mesmo cargo que executou no Santa Cruz, clube em que também atuou como Analista de Mercado e Auxiliar Técnico. No Criciúma, em 2020, foi Analista de Desempenho.

Dentre as conquistas estão o bicampeonato do Paraibano com o Botafogo-PB (2018 e 2019); o vice da Copa do Nordeste e do Estadual, em 2019 e 2022, respectivamente, também com o Botafogo-PB, e o vice do Pernambucano com o Santa Cruz, em 2020.