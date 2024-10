Com Abel na torcida, Palmeiras vence Cruzeiro no Allianz e fatura o tricampeonato do Brasileiro sub-20

Na noite desta segunda-feira, o Palmeiras conquistou o tri do Campeonato Brasileiro sub-20 ao vencer o Cruzeiro, por 3 a 0, no Allianz Parque, em jogo de volta da final da competição. No duelo de ida, os times haviam empatado por 2 a 2. Allan e Rafael Coutinho (duas vezes) fizeram os gols palmeirenses.

As Crias da Academia atuaram sob olhares do técnico da equipe principal, Abel Ferreira e membros de sua comissão técnica. A presidente Leila Pereira e o zagueiro Vitor Reis também marcaram presença no estádio para acompanhar o jogo.

Depois de faturar a taça, o sub-20 volta as atenções ao Campeonato Paulista da categoria. Nas quartas de final, a equipe alviverde terá pela frente o Corinthians, com o primeiro confronto sendo realizado no dia 12 de outubro, às 15 horas (de Brasília), no Parque São Jorge.

O jogo

Logo no primeiro minuto, o Palmeiras partiu para cima, e Thalys acionou bem Luighi, na frente, mas o atacante foi desarmado. Aos seis minutos, o Cruzeiro teve uma chegada perigosa, com Tevis após jogada de Jhosefer. O Palmeiras respondeu na sequência, Thalys finalizou de dentro da área, mas fraco e Otávio defendeu. Minutos depois, o Verdão pressionou a saída de bola do Cruzeiro, Gilberto recuperou pela direita, Arthur recebeu a inversão e bateu para o gol. A bola desviou na defesa cruzeirense e foi para fora.

Aos 24, Thalys limpou a marcação e finalizou pelo lado esquerdo do do gol. O Cruzeiro respondeu em sequência no contra-ataque, Arthur recebeu cara a cara com Deivid, mas não conseguiu finalizar firme e acertou o goleiro palmeirense, que ficou com a bola. Aos 31, o Verdão quase abriu o placar. Arthur avançou pela esquerda e cruzou na área, encontrando Thalys, que bateu firme e viu Otávio defender. Patrick, no rebote mandou para fora.

O Palmeiras saiu em vantagem aos 38 minutos. Coutinho recuperou a bola para o Palmeiras no campo de ataque e acionou Luighi, que tocou para Allan bater firme da entrada da área e estufar a rede. Quatro minutos depois, o Verdão ampliou. Após cobrança de escanteio de Allan, Coutinho subiu mais que a marcação e cabeceou para fazer o segundo gol.

No retorno para o segundo tempo, Luighi quase fez o terceiro. O camisa 11 aproveitou o desvio de Thalys, cabeceou dentro da pequena área e viu Otávio fazer grande defesa. O Cruzeiro respondeu em seguida e por pouco não diminuiu. Após cobrança de escanteio, Nicolas ficou com a sobra da bola na área e finalizou para o gol. Rafael Coutinho cortou em cima da linha. O terceiro gol palmeirense saiu aos 14 minutos. Gilberto cobrou escanteio, Coutinho, novamente, subiu e cabeceou para o fundo da rede.

Aos 22, em cobrança de falta, Gilberto levantou na área e Edney cabeceou na trave. O Cruzeiro saiu no contra-ataque em sequência e Jhosefer perdeu grande chance ao finalizar por cima do gol de Deivid de dentro da área. O time mineiro levou perigo à meta palmeirense. Tevis arriscou direto na bola parada e Edney cortou.

O Palmeiras passou a jogar com um a menos a partir dos 34. Patrick fez falta dura em Henrique Silva, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. Minutos depois, o Cruzeiro levou perigo em um chute de fora da área para grande defesa de Deivid, mas o árbitro marcou uma irregularidade no lance. No último lance, o Cruzeiro ainda teve uma falta cobrada na área, mas Deivid fez a defesa tranquila, e o Verdão garantiu o título.

FICHA TÉCNICA



PALMEIRAS 3 X 0 CRUZEIRO

Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)



Data: 30 de setembro de 2024 (segunda-feira)



Hora: 18h30 (de Brasília)



Árbitro: Lucas Casagrande (PR)



Assistentes: Andrey Luiz de Freitas (PR) e Denise Akemi Simões de Oliveira (PR)



VAR: Rodrigo Carvalhães de Miranda (RJ)



Cartão vermelho: Patrick (Palmeiras)



Cartões amarelos: Patrick, Luighi (Palmeiras)



Público: 23.327

GOLS



PALMEIRAS: Allan (aos 38 minutos do 1°T), Rafael Coutinho (aos 42 do 1°T e aos 14 do 2°T)

PALMEIRAS: Deivid; Gilberto, Robson, Benedetti e Arthur (André Lucas); Rafael Coutinho (David), Patrick e Allan (Edney); Riquelme Fillipi (Sorriso); Thalys (Diogo) e Luighi (Daniel).



Técnico: Lucas Andrade

CRUZEIRO: Otávio; Nicolas, Janderson, Pedrão e Kauã Prates; Ítalo Isaac; Jhosefer e Xavier (Henrique Silva); Kaique Kenji (Rayan Lelis), Arthur Viana (Rhuan Gabriel) e Tevis.



Técnico: Fernando Oliveira