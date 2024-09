Bia Haddad cai diante de Madison Keys em Pequim

O aguardado duelo entre Beatriz Haddad Maia e Aryna Sabalenka no WTA 1000 de Pequim não vai acontecer. A brasileira, atual número 12 do mundo, precisava de mais uma vitória para alcançar as oitavas de final e encarar a vice-líder do ranking, mas o triunfo não veio. Nesta segunda-feira, Bia tombou diante da americana Madison Keys, que fez 6/3 e 6/3 sem grandes problemas.

Bia só esteve em vantagem na partida no comecinho do primeiro set, quando quebrou o serviço da americana e abriu 2/0. Depois disso, Keys foi muito melhor. Devolveu a quebra, igualou a parcial e arrancou depois de voltar a quebrar a brasileira no oitavo game.

A americana venceu seis games seguidos, saindo de 3/3 no primeiro set para fechar a parcial em 6/3 e, em seguida, abrir 3/0 no segundo set. Bia anda esboçou uma reação e igualou a parcial em 3/3, mas perdeu seu saque outra vez no sétimo game e não se recuperou mais. Keys venceu os três últimos games do jogo e avançou às oitavas de final.

O torneio chinês é mais um 1000 em que Bia não consegue se destacar na temporada 2024. Seu melhor resultado nesse nível de evento este ano veio em Madri, onde alcançou as quartas. Nos demais (Doha, Dubai, Indian Wells, Miami, Roma, Toronto, Cincinnati e Pequim), não conseguiu sequer chegar às oitavas.