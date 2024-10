Argentina e França se classificam à semifinal da Copa do Mundo de futsal; veja os duelos

Nesta segunda-feira, Argentina e França se classificaram às semifinais da Copa do Mundo de futsal, realizada no Uzbequistão, ao eliminarem Cazaquistão e Paraguai, respectivamente.

No primeiro jogo do dia, os franceses tiveram um duelo equilibrado com os paraguaios, mas conseguiram superá-los por 2 a 1 no Complexo Esportivo Universal de Bucara. Os gols da França foram marcados por Guirio e Mohammed, enquanto Martinez descontou para os sul-americanos.

Já a Argentina não tomou conhecimento do Cazaquistão e goleou por 6 a 1 na Arena Humo, em Toshkent. Rosa, Claudino, Arrieta (2), Corso e Bolo Alemany marcaram para os argentinos, e Tursagulov fez o gol de honra dos cazaques.

Agora, as semifinais estão decididas. O Brasil enfrenta a Ucrânia na próxima quarta-feira, às 12h (de Brasília), enquanto franceses e argentinos decidem o outro finalista na quinta-feira, no mesmo horário. Ambos os jogos serão realizados na Arena Humo.

O pivô Pito, craque da Seleção e eleito melhor jogador do mundo de futsal, vive a expectativa de entrar em quadra contra os ucranianos. Fora das últimas duas partidas do Brasil por conta de uma lesão muscular na coxa direita, ele tem realizado fisioterapia para ficar à disposição do técnico Marquinhos Xavier. O jogador sentiu dores na região durante um treinamento às vésperas da partida contra Costa Rica, pelas oitavas de final.

Dentre os semifinalistas, apenas Brasil e Argentina já conquistaram o título. Pentacampeã, a Seleção Brasileira levantou a taça em 1989, 1992, 1996, 2008 e 2012, enquanto os argentinos vão em busca do bicampeonato após serem campeões em 2016. Além destes, Espanha (2000 e 2004) e Portugal (2021) são as outras seleções que já venceram o mundial.

Invictos na competição, os sul-americanos chegam como favoritos em seus duelos e contam com os dois artilheiros do torneio até agora. O ala Marcel marcou dez gols para o Brasil, enquanto o pivô Alan Brandi foi às redes sete vezes com a camisa da Argentina.