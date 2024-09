Análise: Corinthians volta a cometer erros decisivos e derrota para o São Paulo liga sinal de alerta

Por Iúri Medeiros

O Corinthians voltou a cometer erros decisivos na derrota por 3 a 1 para o São Paulo, no último domingo, no estádio Mané Garrincha. Apesar de mostrar valentia, o Timão sucumbiu com as expulsões tolas de Fagner e André Ramalho e facilitou o trabalho de um pouco inspirado rival.

Até a expulsão de Fagner, o jogo era ruim dos dois lados. O clássico foi marcado pela quantidade assustadora de erros individuais, especialmente em momentos de saída de bola.

De um lado, o Corinthians conseguia encaixar a marcação alta e tirar a fluidez da construção ofensiva do Tricolor, enquanto do outro José Martínez cometia erros de passe mesmo quando não era pressionado.

O vermelho do camisa 23 deu não só a vantagem para o São Paulo, com gol de Lucas Moura, como mudou o panorama da partida, até então vista como controlada por parte dos visitantes.

Surpreendentemente, o Corinthians voltou bem do intervalo, mesmo em desvantagem numérica. Com Igor Coronado, a equipe ganhou mais qualidade técnica para avançar no campo e encontrou brechas na defesa do São Paulo.

E novamente, banho de água fria. André Ramalho foi expulso após cotovelada em Luciano e deixou o Corinthians com nove jogadores. Jogo resolvido, certo? Não foi bem assim.

O Corinthians evidentemente ficou mais vulnerável, mas seguiu batalhando com o que tinha à disposição. Em lance de bola parada, André Carrillo achou Yuri Alberto livre na área, e o camisa 9 deu sobrevida ao Timão.

Apesar da luta, a desvantagem numérica falou mais alto e o São Paulo matou o confronto em um "gol de churrasco", com André Silva.

O resultado definitivamente não refletiu o que foi a partida. Mesmo passando todo o segundo tempo com jogadores a menos, o Corinthians competiu e criou oportunidades. A equipe pecou em erros técnicos e na falta de eficiência ao longo do confronto.

Importante destacar também a falta de critério do árbitro Rafael Rodrigo Klein e do VAR, que não mostraram o mesmo rigor com as cotoveladas dos atletas são-paulinos durante os 90 minutos. O Majestoso, infelizmente, foi muito mal conduzido.

O Corinthians volta suas atenções para a Copa do Brasil, mas a derrota para o São Paulo liga um alerta pensando na disputa do Campeonato Brasileiro. Apesar da melhora recente, a equipe precisa voltar a ter senso de urgência com a situação delicada na liga nacional. Expulsões como as de domingo já prejudicaram o Timão ao longo do ano e não podem se repetir caso a equipe queira permanecer na elite do futebol do Brasil.

No Brasileirão, o próximo duelo será contra o Internacional, na Neo Química Arena. Jogo de seis pontos, como não poderia ser diferente.