Segunda edição da COB Expo termina com mais de 72 mil visitantes

Chegou ao fim a segunda edição da COB Expo. O evento que contou com a presença de ex-atletas, gestores, fãs e patrocinadores, recebeu mais de 72 mil visitantes, 20% a mais que em 2023. Para o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Paulo Wanderley, a COB Expo cumpriu o seu objetivo e foi um enorme sucesso.

"A COB Expo é um evento consolidado, que veio para ficar, e queremos que o próximo seja ainda melhor. É o evento do COB mais inclusivo para o esporte. Não é um evento apenas para um público específico, toda a cadeia produtiva do esporte está aqui presente. O formato é excelente, pois além das palestras de diversos temas e trocas de conhecimento, as confederações promovem clínicas e experiências esportivas e apresentam suas modalidades para a juventude. Destas vivências eles podem ser atraídos para o esporte e quem sabe um dia virarem atletas", disse o mandatário do COB.

A COB Expo que acontecerá no ano que vem será novamente em São Paulo. Os organizadores do evento esperam trabalhar ainda mais a presença de ídolos do esporte brasileiro, despertando a curiosidade de possíveis novos visitantes.

Durante o evento, que contou com a presença de muitas crianças e adolescentes, mais de 200 palestrantes estiveram presentes para falar sobre o esporte brasileiro, além de grandes experiências para o público, que pôde explorar 22 espaços esportivos.

"Recebemos um público predominantemente infantojuvenil reforçando o conceito de parque temático. Oferecemos experiências, ativações e um elo de conexão para que o brasileiro conheça cada vez mais as modalidades olímpicas e o trabalho diário do COB ao longo de todo o ciclo de quatro anos, se conecte e interaja consumindo o Time Brasil, torcendo, dando suporte, como vimos na última edição dos Jogos Olímpicos, em Paris", declarou Gustavo Herbetta, diretor de Marketing do COB.