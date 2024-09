São Paulo conta com Luciano, e Corinthians tem Memphis no banco; veja escalações para o clássico

Corinthians e São Paulo estão escalados para o clássico deste domingo, válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor Paulista tem novidade no time inicial, com a entrada de Luciano na vaga de William Gomes. Já o Timão vem a campo com a equipe esperada, com Memphis novamente iniciando no banco de reservas.

O técnico Zubeldia escalou o São Paulo com: Rafael; Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo e Bobadilla; Wellington Rato, Luciano e Lucas; Calleri.

Para a partida, o São Paulo segue sem contar com Ferreira (recuperação de lesão do tendão do quadríceps da perna esquerda), Michel Araújo (lesão no ligamento colateral medial na região), Pablo Maia (cirurgia na coxa esquerda), Alisson (cirurgia no tornozelo direito) e Patryck (fratura na clavícula direita). Já o meia Rodrigo Nestor está suspenso por acúmulo de cartões amarelos.

O técnico Ramón Díaz, por sua vez, escalou o Timão com: Hugo Souza; Fagner, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; José Martínez, Charles, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Romero e Yuri Alberto.

O alvinegro não conta com Talles Magno (lesão na coxa), Alex Santana (lesão na coxa esquerda), Ruan Oliveira (cirurgia no joelho direito), Maycon (cirurgia no joelho direito) e Diego Palacios (cirurgia no joelho esquerdo). Raniele se recuperou de lesão no adutor direito e começa o confronto no banco de reservas, enquanto Ramón e André Ramalho voltam após o cumprimento de suspensão na última rodada.

A bola rola às 16 horas (de Brasília) no estádio Mané Garrincha.