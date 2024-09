São Bernardo perde Remo, é eliminado na segunda fase da Série C e não garante acesso à Série B

Neste domingo, o São Bernardo foi derrotado pelo Remo e deu adeus às chances de classificação para a Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe paulista visitou os paraenses no Mangueirão e perdeu por 1 a 0, pela quinta rodada da segunda fase da Série C.

Com muita festa no Mangueirão, o Remo garantiu, diante da vitória, sua vaga na próxima fase da Série C e, sobretudo, acesso à Série B de 2025. A equipe, agora, chegou aos nove pontos, seguiu na segunda colocação do Grupo B e não pode mais ser ultrapassada pelo São Bernardo, terceiro lugar com cinco unidades. Além disso, por conta do resultado deste duelo, o Volta Redonda, líder, também carimbou sua vaga na Segunda Divisão.

Para encerrar a segunda fase da Série C, o São Bernardo enfrenta neste sábado (5) o Volta Redonda, às 17h30 (de Brasília), no Estádio 1º de Maio. Já o Remo, classificado, duela contra o Botafogo-PB, fora de casa, no mesmo dia e horário.

O gol do Remo foi marcado nos acréscimos da primeira etapa, aos 48 minutos. Ytalo não desperdiçou a oportunidade e balançou as redes do adversário no Mangueirão.

Ferroviária perde do Londrina, mas segue viva em busca da Série B

Ainda neste domingo, a Ferroviária entrou em campo e perdeu para o Londrina por 3 a 2, pela quinta rodada do Grupo C. Rafael Longuine (2) e Thiago Ennes marcaram para os vitoriosos, enquanto Carlão e Rayan (contra) anotaram para os paulistas no Estádio do Café.

Com o resultado, a Ferroviária fica na terceira posição com sete pontos, mesma pontuação do líderes Athletic Club (1º) e Londrina (2º). Os paulistas jogam pela classificação neste sábado, às 17h30, contra o Ypiranga, em casa, e precisam de uma vitória simples para atingirem a meta.