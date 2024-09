Santos anuncia a saída de Orlando Ribeiro, técnico do Sub-20

Após resultados ruins no início do Brasileirão de Aspirantes e a queda nas quartas de final do Campeonato Brasileiro Sub-20, o Santos anunciou neste domingo a saída do técnico Orlando Ribeiro, que estava no Peixe há mais de dois anos e meio. O alvinegro praiano ainda não anunciou um substituto.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Santos Futebol Clube (@santosfc)

Além de Orlando, deixam a equipe o auxiliar técnico Antônio Carlos "Buião" e o preparador físico Juliano Dutra. Segundo o Santos, a saída dos profissionais da comissão técnica do Sub-20 aconteceu em comum acordo com o clube.

Orlando Ribeiro deixa o alvinegro praiano após a eliminação do Santos para o Cruzeiro nas quartas de final do Brasileirão Sub-20. Além disso, o Peixe foi goleado por 4 a 1 pelo Cuiabá na estreia do Campeonato Brasileiro de Aspirantes.

O Santos contratou Orlando Ribeiro em março de 2022. Em sua primeira temporada no Peixe, o treinador levou o clube à conquista do Campeonato Paulista Sub-20, vencendo o Corinthians na decisão.

Veja a nota do Santos divulgada na manhã deste domingo:

"O Santos FC comunica a saída do treinador do Sub-20, Orlando Ribeiro, que chegou ao Clube em 2022. Além dele, foram desligados o auxiliar técnico Antônio Carlos "Buião" e o preparador físico Juliano Dutra. Os membros da comissão técnica do Sub-20 saíram em comum acordo com o Clube. Agradecemos os serviços prestados e desejamos sucesso na carreira dos profissionais"